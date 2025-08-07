18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD（Model B061）ニコンZマウント用

株式会社タムロンは、ズーム比16.6倍の高倍率ズームレンズ「18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD（Model B061）」にニコンZマウント用とキヤノンRFマウント用を追加。8月28日（木）より順次発売する。

世界で初めてズーム比16.6倍を実現したソニーEマウント用および富士フイルムXマウント用に続く製品化で、4月に開発中であることを発表していた。APS-Cサイズ相当のイメージサークルに対応する。

35mm判換算の焦点距離はニコンZマウント用が27-450mm相当、キヤノンRFマウント用が28.8-480mm相当。

特に望遠域に強く、独自の手ブレ補正機構VC（Vibration Compensation）も利用できる。キヤノンRFマウント用には、他のマウント用にはないVCのON/OFFスイッチを装備。

AF駆動用にリニアモーターフォーカス機構VXD（Voice-coil eXtreme-torque Drive）を採用。

広角端での最短撮影距離は15cm。被写体にかなり近づける部類になる。最大撮影倍率は広角端で1:2、望遠端で1:4。

「TAMRON Lens Utility」によるファームウェアアップデートに対応する。

18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD（Model B061）キヤノンRFマウント用

主な仕様

発売日

希望小売価格

実焦点距離：18-300mm 35mm判換算での焦点距離：27-450mm相当（ニコンZマウント用）、28.8-480mm相当（キヤノンRFマウント用） 明るさ：F3.5-6.3 レンズ構成：15群19枚 絞り羽根：7枚（円形絞り） 最小絞り：F22-40 手ブレ補正機構：搭載 最短撮影距離：0.15m（広角端）、0.99m（望遠端） 最大撮影倍率：1:2（広角端）、1:4（望遠端） フィルター径：φ67mm 外形寸法：φ75.5×127.6mm（ニコンZマウント用）、φ75.5×123.6mm（キヤノンRFマウント用） 質量：635g（ニコンZマウント用）、625g（キヤノンRFマウント用） 標準付属品：花型フード、フロントキャップ、リアキャップニコンZマウント用：2025年8月28日（木） キヤノンRFマウント用：2025年9月26日（金）ニコンZマウント用：104,500円 キヤノンRFマウント用：106,700円