タムロン高倍率ズームレンズ「18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD」にキヤノンRF・ニコンZ用 ズーム比16.6倍で広角～超望遠をカバー ワイドマクロも
18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD（Model B061）ニコンZマウント用
株式会社タムロンは、ズーム比16.6倍の高倍率ズームレンズ「18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD（Model B061）」にニコンZマウント用とキヤノンRFマウント用を追加。8月28日（木）より順次発売する。
世界で初めてズーム比16.6倍を実現したソニーEマウント用および富士フイルムXマウント用に続く製品化で、4月に開発中であることを発表していた。APS-Cサイズ相当のイメージサークルに対応する。
35mm判換算の焦点距離はニコンZマウント用が27-450mm相当、キヤノンRFマウント用が28.8-480mm相当。
特に望遠域に強く、独自の手ブレ補正機構VC（Vibration Compensation）も利用できる。キヤノンRFマウント用には、他のマウント用にはないVCのON/OFFスイッチを装備。
AF駆動用にリニアモーターフォーカス機構VXD（Voice-coil eXtreme-torque Drive）を採用。
広角端での最短撮影距離は15cm。被写体にかなり近づける部類になる。最大撮影倍率は広角端で1:2、望遠端で1:4。
「TAMRON Lens Utility」によるファームウェアアップデートに対応する。
18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD（Model B061）キヤノンRFマウント用