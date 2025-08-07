奥歯は歯垢（プラーク）がつきやすい？歯垢を放置するリスクや正しい歯磨き方法も解説

奥歯に歯垢がつきやすい気がする、そんな疑問を抱えたことはありませんか？歯垢は見えにくく、気付かないうちに蓄積しやすい厄介な存在です。

特に奥歯や歯と歯の間は、歯ブラシだけでは落としにくく磨き残しやすい箇所です。

この記事では、歯垢の正体や付着する原因と放置によるリスク、正しい歯磨き方法を解説しています。日々のケアを見直すきっかけにしていただけると幸いです。

歯垢（プラーク）の原因や放置するリスク

奥歯に歯垢（プラーク）がつきやすい理由

歯垢（プラーク）を落とすための正しい歯磨き方法

編集部まとめ

歯垢はむし歯や歯周病の原因となる細菌のかたまりで、特に奥歯や歯と歯の間など磨き残しやすい部分に付着する傾向があります。

これを放置すると歯石に変化し、自力での除去が困難になります。

歯垢の付着を防ぐには、歯ブラシに加えてデンタルフロスや歯間ブラシを併用し、毎日のセルフケアを丁寧に行うことが大切です。

また食後はできるだけ早く歯磨きを行い、フッ素入り歯磨き剤を活用することで再石灰化も促せます。正しい知識とケアで、口腔トラブルの予防が可能です。

参考文献

歯周病検診マニュアル2015

(2)歯垢と歯石の観察

歯石は定期的に取らないとまずい！？

歯みがきで心と体を健やかに お口のセルフケアハンドブック

歯科口腔保健の推進に関する基本的事項の全部改正について

「食後すぐに歯みがきをすること」について｜公益社団法人 日本学校歯科医会

Q1 デンタルフロスは歯肉を痛める？

6歯の健康

歯と口の健康づくりのポイント

学校歯科保健参考資料「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康づくり第2章

参考文献タイトル｜サイト名

参考文献タイトル｜サイト名

岸 民祐歯科医師(医療法人 Teethプラザ歯科院長)

この記事の監修歯科医師

1981年日本歯科大学新潟歯学部卒業 / 1981年~1983年横浜 有楽歯科勤務 / 1983年広島市西区にて岸歯科医院開業 / 1998年中区へ移転、(医)ティース プラザ歯科開業,現在に至る / 所属協会・資格： / (公社)日本口腔インプラント学会 理事・指導医・認定医 / (公社)日本歯科先端技術研究所 指導医・認定医 / ピエールフォシャールアカデミー国際歯学会 会員 / 昭和歯科大学歯学部 外部講師 / その他：瀋陽医学院(中国) 客員教授 / ティースアート広島店

記事をもっと見る