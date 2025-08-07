元横綱・貴乃花光司さんが自身のインスタグラムを更新。

愛犬との日常の一コマを綴りました。



【写真を見る】【 貴乃花光司 】 「ワンちゃんも猛暑の中大変です。水分補給をしながらストレス発散」 愛犬との一コマを公開 「皆さまも熱中症にはお気をつけください」





貴乃花光司さんは「ワンちゃんも猛暑の中大変です。水分補給をしながらストレス発散。」と綴ると、動画や写真をアップ。



投稿された画像では、貴乃花光司さんが愛犬とオモチャで戯れる様子や、水分補給しながら、一休みする姿などが見て取れます。







貴乃花光司さんは「皆さまも熱中症にはお気をつけください。」と、ファンに向けて呼びかけています。







この投稿にファンからは「のどかで平和で良いですねー」・「親方愛犬可愛いですね」・「ワンちゃんたち、元気ですね 微笑ましい投稿ありがとうございます 貴乃花さんもお元気そうで良かったです❤猛暑続きの毎日、お身体に気をつけてお過ごしくださいね」・「日常の様子を拝見できて嬉しいです。ありがとうございます」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】