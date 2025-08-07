山形県では、庄内、置賜を中心に、８日夕方にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、山形県では、８日にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

［気象概況］

低気圧が日本海にあって東北東へ進んでおり、前線が東北地方にのびています。低気圧は、７日夜にかけて北海道付近に進み、前線が東北地方を南下する見込みです。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、東北地方では、大気の状態が非常に不安定になっています。

このため、山形県では、８日にかけて雷を伴って激しい雨が降り、庄内、置賜を中心に、大雨となる所があるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合には、警報級の大雨となる可能性があります。なお、大気の非常に不安定な状態は、８日にかけて続く見込みです。



［雨の予想］

７日に予想される１時間降水量は多い所で、

村山 ２０ミリ

置賜 ２０ミリ

庄内 ２０ミリ

最上 ２０ミリ

８日に予想される１時間降水量は多い所で、

村山 ３０ミリ

置賜 ３０ミリ

庄内 ３０ミリ

最上 ３０ミリ

７日１２時から８日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

村山 ６０ミリ

置賜 ６０ミリ

庄内 ６０ミリ

最上 ６０ミリ

その後、８日１２時から９日１２時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

村山 ６０ミリ

置賜 ６０ミリ

庄内 ６０ミリ

最上 ６０ミリ



［防災事項］

これまでに降った雨により、地盤の緩んでいる所があるため、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まるおそれがあります。山形県では、庄内、置賜を中心に、８日夕方にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、山形県では、８日夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

