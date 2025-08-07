福山雅治が世界をめぐる、NHK大型自然ドキュメンタリー番組最新作制作決定！「胸が高鳴っています」
■「進化の実験場とも呼ばれる大自然の中で、絶滅と隣り合わせの『偶然と必然の生命たち』をお伝えしたいと思います」（福山雅治）
福山雅治が出演する『NHKスペシャル ホットスポット最後の楽園』シーズン4の制作が決定した。
『ホットスポット最後の楽園』は、福山が世界をめぐり、絶滅の危機にある野生動物たちの驚きの生態や進化の不思議を壮大なスケールで描くNHKの大型自然ドキュメンタリー。
2011年から世界20ヵ国以上にわたり、貴重な生き物が暮らす環境を見つめてきた本番組。最新作では、“進化の実験場”とも呼ばれる世界自然遺産ガラパゴス諸島を起点に、急変する環境に適応していく世界各地の生き物たちの底知れぬ力に迫る。変わりゆく地球環境で、人と自然はどんな関係を築いていけばいいのか？ 福山雅治がその最前線を見つめる。
さらに、これに関連するイベントとして東京・国立科学博物館で開催される特別展『大絶滅展―生命史のビッグファイブ』にて、福山は同展覧会スペシャルナビゲーターに就任。生命が誕生してから40億年、地球上では幾度もの生命の危機が訪れてきたが、その中でも規模の大きかった5回の「大量絶滅」事変（通称「ビッグファイブ」）を、化石や岩石に残された様々な証拠から紐解き、「生き物たち」の生存をかけた進化の歴史を辿る展覧会となっている。本展覧会第二会場では、福山が世界各地で撮影してきた、絶滅の危機に瀕している動物たちの写真を展示する。
■福山雅治 コメント
『ホットスポット』の旅をはじめてから10年以上の歳月が流れました。その間、地球は想像を超える速さで姿を変えています。我々の「地球を知る速度と深度」も変わったのかも知れません。我々人類もコロナ禍を経て現代を生きています。そんな変化の中で、生きものたちは、どんなふうにくらしを変えてきたのか。彼らのたくましさ、そして命のつながりを自分の目で見てみたい。今回、新たな旅に出られることに、胸が高鳴っています。“絶滅”という重く、そして全ての生命が向き合う苛烈な現実を知る旅でもあります。国立科学博物館の“大絶滅展”と連動しながら、過去と現在、そして未来を想像する視点で、進化の不思議を見つめていきます。舞台はガラパゴス諸島。進化の実験場とも呼ばれる大自然の中で、絶滅と隣り合わせの「偶然と必然の生命たち」をお伝えしたいと思います。
番組情報
NHK『NHKスペシャル ホットスポット最後の楽園 Season4（仮）』
前編：2025年12月／後編：2026年1月（全2回）
イベント情報
『大絶滅展―生命史のビッグファイブ』
11/01（土）～2026/02/23（月・祝）東京・国立科学博物館
※休館日あり
『大絶滅展―生命史のビッグファイブ』公式サイト
https://daizetsumetsu.jp
福山雅治 OFFICIAL SITE
https://fmsp.amob.jp/