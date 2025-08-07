ポルシェの「“6人乗り“タマゴ型ミニバン”」に反響多数！ 「スポーツカーメーカーで3列シート車!?」と驚きの声も！ “ファミリーカー”とは言い難いドイツの「レンディエンスト」コンセプトに寄せられた“熱視線”とは