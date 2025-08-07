ATEEZ、“無敵”のビジュアルで日本ファンを魅了…新AL『Ashes to Light』アルバムフォト解禁

ATEEZが、完璧なビジュアルを披露しファンの心を掴んだ。

【写真】ソンファ、夜のプールで輝く"彫刻腹筋"

所属事務所KQエンターテインメントは、8月4日と5日に、ATEEZの日本2ndフルアルバム『Ashes to Light』のメンバー別アルバムフォトを公開した。

公開された写真には、真っ白な背景に対比するようにオールブラックの衣装に身を包み、シックな魅力を放つATEEZの姿が写し出されている。メンバー8人のそれぞれの個性が際立つビジュアルと、引き込まれるような眼差しが、グローバルファンから熱い反応を呼び起こした。

（写真＝KQエンターテインメント）ATEEZ

また、抜群のスタイルが際立つ全身ショットも同時に公開された。各メンバーは、個性を活かした多彩なポージングを披露し、ファッション誌の1ページのような雰囲気を演出した。スタイリッシュな魅力と強力なカリスマ性を放ち、新アルバムへの期待を高めている。

（写真＝KQエンターテインメント）ATEEZ

ATEEZの日本フルアルバムは、2021年3月にリリースされた1stフルアルバム『Into the A to Z』以来、約4年6か月ぶりとなる。

ATEEZは、6月にリリースした12thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.3』と、7月にリリースされた特別バージョン『GOLDEN HOUR : Part.3 "In Your Fantasy Edition"』で、米ビルボードチャートを席巻し、“ワールドクラス”グループとしての勢いを見せているだけに、約4年6か月ぶりに発表される日本フルアルバムへの注目度も一層高まっている。

『Ashes to Light』は、「困難を乗り越えた先にある新たな希望」という意味が込められており、昨年発表された日本3rdシングルのタイトル曲『NOT OKAY』や収録曲『Days』、日本4thシングルのタイトル曲『Birthday』、『Forevermore』に、新たにレコーディングされた5曲を加えた全9曲が収録される。

また、ATEEZはアルバムリリース4日前の9月13日から3日間、埼玉にてワールドツアー「ATEEZ 2025 WORLD TOUR［IN YOUR FANTASY］」を開催する。その後、9月20日・21日に名古屋、10月22日・23日に神戸でツアーを続け、日本のファンと熱い交流を続ける。

なお、ATEEZの日本2ndフルアルバム『Ashes to Light』は、9月17日午前0時にリリースされる。

（記事提供＝OSEN）