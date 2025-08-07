GOT7・ヨンジェ、約1年ぶりにアジアツアー開催決定！9月のソウル公演のポスター公開

ボーイズグループGOT7のメンバー、ヨンジェがファンとともに過ごす特別な時間を予告した。

【写真】ヨンジェ、東京で『晩餐歌』カバー

去る8月6日、所属事務所＆,butカンパニーは公式SNSを通じて、「2025 YOUNGJAE ASIA TOUR［Fermata］」ソウル公演の日程を盛り込んだポスターを公開し、2025年のアジアツアー開催を確定させた。

「2025 YOUNGJAE ASIA TOUR［Fermata］」は、2024年にタイ・バンコク、台湾・台北、香港、韓国・ソウルで開催された「ONCE IN A DREAM」に続き、約1年ぶりに開催されるアジアツアーで、各国のファンの熱い関心と応援に応えるために開催される。

ヨンジェがファンとより一層近くで交流する意味ある場になると期待される今回のツアーのソウル公演は、来る9月20〜21日にミョンファライブホールで開催される。

（写真＝＆,butカンパニー）ヨンジェ

今回のアジアツアーのためにヨンジェは7月にリリースしたデジタルシングル『Fermata』のタイトル曲と収録曲から、既存のファンから愛された楽曲まで、今回のアジアツアーに参加したファンだけが感じられる多彩な編曲と唯一無二のパフォーマンスが調和したステージのために、準備に拍車をかけている。

なお、今回のソウル公演を皮切りにヨンジェは、ほかのアジアの都市への旅を続けることを予告した。

（記事提供＝OSEN）