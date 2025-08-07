『ラブライブ！スーパースター！！』にて、Liella！・鬼塚夏美役を演じた声優の絵森彩のデジタル限定写真集『光彩』が2025年8月14日（木）からワニブックスより発売される。

ラブライブ！声優・絵森彩の部屋でくつろぐ姿

今回のデジタル写真集『光彩』は、大ヒット中の2nd写真集『生彩』の流れを汲みつつ、全カット新衣裳の撮り下ろしのみで構成。沖縄の街中で楽しく散策する様子や、部屋でくつろぐ姿、水着で元気にはしゃぐ模様など彼女の魅力が存分に見られる内容となっている。魅力がぎっしりと詰まった大ボリュームの80Pとなった。

■絵森彩 コメントデジタル限定写真集「光彩」発売決定ありがとうございます！全て新衣裳撮り下ろしとなっているので、2nd写真集『生彩』をお手に取ってくださった方にも『光彩』を楽しんでいただけるのかなと思います。20歳という節目の歳にこの写真集に挑戦をする事で、新しい自分の表現に気付くことが出来ました。私の想い描く肉体美に仕上げることができたとても思い出に残っている1冊です。そんなデジタル写真集『光彩』が沢山の方に届きますように！

■絵森彩（えもり・あや） プロフィール2004年2月23日生まれ。山梨県出身。身長164センチ。2022年『ラブライブ！スーパースター！！』のLiella！2期生の鬼塚夏美役に抜擢される。24年4月よりAya Emori名義でアーティスト活動も開始し、12月3日に1stEP『Start memories』を発売。また、冠ラジオ番組『えもりん家によっちゃばれ！』（Audee）にて毎週木曜18時に配信、ニコニコチャンネルプラスにて、『絵森彩のエモリアル Café』も配信中。ファンミーティング「絵森祭り 2025」は8月31日 に大阪で、9月20日に東京で開催されるほか、9月27日～開幕するミュージカル『星の導く夜に』のカスミ役（Wキャスト）で出演することも決定している。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）