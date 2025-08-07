Billlie（提供写真）

【モデルプレス＝2025/08/07】韓国の7人組ガールズグループ・Billlieが6日、京セラドーム大阪で開催されたファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN＆WINTER」（以下、関コレ）に出演した。

◆Billlie、2年ぶり「関コレ」で3曲披露


クロップド丈のトップス、ショート丈のボトムスなど美しいスタイルが際立つモノトーン衣装で登場したBilllie。「RING ma Bell（what a wonderful world） - Japanese ver. -」を披露すると、圧倒的なパフォーマンスで会場を魅了した。

大阪出身のつき（TSUKI）は「大阪のみなさん会いたかったです。Billieのつきです！ただいま〜」と笑顔で挨拶。ランウェイを歩き、ファンとの近距離での交流を楽しんだ。そして、2年ぶりの関コレ出演のために「今日みなさんと一緒に歌いたい曲を用意してきました」とし、「GingaMingaYo（the strange world） - Japanese ver. -」をパフォーマンス。ムン・スア（MOON SUA）が「大阪好きやで〜！」とセリフをアレンジし、ファンとともにサビを歌ったりと大いに盛り上げた。

「DOMINO 〜 butterfly effect - Japanese ver. -」ではクールな雰囲気にガラリと変わり、最後には投げキスをしながら「大阪最高！」「大好き！」と話しステージを後にした。なお、はるな（HARUNA）は休養中のため6人での登場となった。

◆「関コレ」テーマは「For U」


「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。29回目を迎える今回は「For U」をテーマに、大友花恋、原菜乃華ら俳優やモデル、しなこ、になにといったクリエイターが登場したほか、Kep1er、OH MY GIRL、KiiiKiiiらアーティストがライブパフォーマンスを繰り広げた。MCは朝日奈央、ぺこぱが務めた。（modelpress編集部）

◆セットリスト


M1.RING ma Bell（what a wonderful world） - Japanese ver. -
M2.GingaMingaYo（the strange world） - Japanese ver. -
M3.DOMINO 〜 butterfly effect - Japanese ver. -

