Billlie、2年ぶり「関コレ」で3曲披露 大阪出身・つきは地元凱旋「ただいま〜！」【関コレ2025A/W】
【モデルプレス＝2025/08/07】韓国の7人組ガールズグループ・Billlieが6日、京セラドーム大阪で開催されたファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN＆WINTER」（以下、関コレ）に出演した。
【写真】Billlie、美脚＆ウエスト大胆披露
クロップド丈のトップス、ショート丈のボトムスなど美しいスタイルが際立つモノトーン衣装で登場したBilllie。「RING ma Bell（what a wonderful world） - Japanese ver. -」を披露すると、圧倒的なパフォーマンスで会場を魅了した。
大阪出身のつき（TSUKI）は「大阪のみなさん会いたかったです。Billieのつきです！ただいま〜」と笑顔で挨拶。ランウェイを歩き、ファンとの近距離での交流を楽しんだ。そして、2年ぶりの関コレ出演のために「今日みなさんと一緒に歌いたい曲を用意してきました」とし、「GingaMingaYo（the strange world） - Japanese ver. -」をパフォーマンス。ムン・スア（MOON SUA）が「大阪好きやで〜！」とセリフをアレンジし、ファンとともにサビを歌ったりと大いに盛り上げた。
「DOMINO 〜 butterfly effect - Japanese ver. -」ではクールな雰囲気にガラリと変わり、最後には投げキスをしながら「大阪最高！」「大好き！」と話しステージを後にした。なお、はるな（HARUNA）は休養中のため6人での登場となった。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。29回目を迎える今回は「For U」をテーマに、大友花恋、原菜乃華ら俳優やモデル、しなこ、になにといったクリエイターが登場したほか、Kep1er、OH MY GIRL、KiiiKiiiらアーティストがライブパフォーマンスを繰り広げた。MCは朝日奈央、ぺこぱが務めた。（modelpress編集部）
M1.RING ma Bell（what a wonderful world） - Japanese ver. -
M2.GingaMingaYo（the strange world） - Japanese ver. -
M3.DOMINO 〜 butterfly effect - Japanese ver. -
【Not Sponsored 記事】
【写真】Billlie、美脚＆ウエスト大胆披露
◆Billlie、2年ぶり「関コレ」で3曲披露
クロップド丈のトップス、ショート丈のボトムスなど美しいスタイルが際立つモノトーン衣装で登場したBilllie。「RING ma Bell（what a wonderful world） - Japanese ver. -」を披露すると、圧倒的なパフォーマンスで会場を魅了した。
「DOMINO 〜 butterfly effect - Japanese ver. -」ではクールな雰囲気にガラリと変わり、最後には投げキスをしながら「大阪最高！」「大好き！」と話しステージを後にした。なお、はるな（HARUNA）は休養中のため6人での登場となった。
◆「関コレ」テーマは「For U」
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。29回目を迎える今回は「For U」をテーマに、大友花恋、原菜乃華ら俳優やモデル、しなこ、になにといったクリエイターが登場したほか、Kep1er、OH MY GIRL、KiiiKiiiらアーティストがライブパフォーマンスを繰り広げた。MCは朝日奈央、ぺこぱが務めた。（modelpress編集部）
◆セットリスト
M1.RING ma Bell（what a wonderful world） - Japanese ver. -
M2.GingaMingaYo（the strange world） - Japanese ver. -
M3.DOMINO 〜 butterfly effect - Japanese ver. -
【Not Sponsored 記事】