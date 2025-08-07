3·îËö²ò»¶¤ÎKAT¡½TUN¤¬11¡¦8¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¡¡¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡õÎÞ¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ÆºÇ¹â¡ª¡×
¡¡3·îËö¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤·¤¿KAT¡½TUN¤¬7Æü¡¢11·î8Æü¤ËÀéÍÕ¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¡ÖSTARTO¡¡ENTERTAINMENT¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡KAT¡½TUN¤Ï2·î12Æü¤Ë²ò»¶¤òÈ¯É½¡£STARTO¼Ò¤Ï¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´õË¾¤Ë¤è¤ê¡¢¶á¤¤¾Íè¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤òºî¤ë¤Ù¤¯¡¢¸½ºßÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖBreak the KAT¡½TUN¡×¡£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï1Ëü500±ß(ÀÇ¹þ)¤Ç²ñ°÷¼õÉÕ´ü´Ö(ÃêÁª)¤Ï14ÆüÀµ¸á¡Á21(ÌÚ)Àµ¸á¤Þ¤Ç¡£
¡¡²ò»¶ÅöÆü¤Î3·î31Æü¤Ë¤ÏÀ¸ÇÛ¿®¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯É½¸å¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖKAT-TUN¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£¡ÖKAT-TUN¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤ÑKAT-TUN¤À¤Ê¡×¡ÖFC¥µ¥¤¥ÈÉü³è¤·¤Æµã¤¯¡×¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ö¤â¤¦µã¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬²¶¤é¤ÎKAT-TUN¡×¡ÖÀ¸¤¤ëÍýÍ³¤¬Ìá¤Ã¤¿¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤è¡ª¡×¡ÖKAT-TUN¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¹¤´¤¤¤Í¡×¡Ö¤Þ¤¿ÅÁÀâºî¤ëµ¤¤Ê¤ó¤À¤ï¡×¤Ê¤É¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖBreak the KAT-TUN¡×¤È¤¤¤¦¸ø±é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¡ÖKAT-TUN¤Ý¤¹¤®¤Æ¤ï¤«¤ë¡×¡ÖKAT-TUN¤é¤·¤¤¤±¤ÉÀÚ¤Ê¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤é¤·¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ÆºÇ¹â¡ª¡×¡Öµã¤±¤ë¡×¡ÖÎÉ¤¹¤®¤ë¤ä¤ó¤±¡Ä¡×¡Ö¥»¥ó¥¹¤¢¤ê¤¹¤®¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£