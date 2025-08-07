木村了、妻・奥菜恵の誕生日祝福 娘たちとの家族4ショット公開
【モデルプレス＝2025/08/07】俳優の木村了が8月6日、自身のInstagramを更新。妻で女優の奥菜恵の誕生日を祝った家族4人での食事の様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】木村了「ギャルっぽい」と話題の娘＆奥菜恵との家族写真
木村は「奥菜恵さんのお誕生日。今年も皆んなでお祝い出来ました」と妻の誕生日を報告。しゃぶしゃぶ店で家族4人が食事を楽しむ様子を写した写真や娘2人と奥菜の後ろ姿などを公開し、「お祝いできることに感謝」と家族への想いを込めたメッセージを綴っている。
なお、奥菜も同日Instagramを更新し、「46歳になりました 家族で賑やかにご飯を食べました」と自身の近影ショットとともに報告した。
この投稿に、ファンからは「素敵なご家族」「奥菜さんお誕生日おめでとう」「仲良し家族で羨ましい」「素敵な旦那さま」「娘さん達からおしゃれな感じが伝わってくる」「娘ちゃんギャルっぽくて可愛い」といったコメントが寄せられている。
奥菜は2004年にIT企業『サイバーエージェント』の藤田晋社長と結婚するも2005年に離婚。2009年には同い年の会社員男性と再婚し、2人の娘をもうけるも2015年に離婚していた。木村とは、2016年3月に結婚した。（modelpress編集部）
