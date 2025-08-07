タレントの鈴木奈々さんは8月6日、自身のInstagramを更新。コメディアンの加藤茶さんの妻・加藤綾菜さんが高級車を運転する姿を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：鈴木奈々さん公式Instagramより）

写真拡大

タレントの鈴木奈々さんは8月6日、自身のInstagramを更新。コメディアンの加藤茶さんの妻・加藤綾菜さんが高級車を運転する姿を披露しました。

【写真】加藤綾菜が運転する格好いい姿

「運転お疲れ様です」

「あやなちゃんの運転する姿勢が良い」と書き出し、写真を1枚載せている鈴木さん。綾菜さんが高級車であるレクサスを運転する姿です。目の前を見て、しっかりハンドルを握っています。「今日は一日ずっと一緒にいました」「充実した楽しい一日になりました」と、楽しい時間を過ごせたようです。

コメントでは、「レクサスですか〜凄いですね」「運転お疲れ様です」「綾菜さんカッコイイ」「いい車乗ってますね〜」「車かっこよぉーほんと姿勢が良すぎる」「素敵なお友達」「スーパースターの加藤茶さんが乗るんだもん」「横顔もお綺麗」「愛車のレクサス超超超格好いいですね〜」など、さまざまな声が上がりました。

「マーティンとドライブデートしたよー」

1日にもドライブショットを公開していた鈴木さん。この時は、「マーティンとドライブデートしたよー」とのことです。イケメンなタレント・マーティンさんとのツーショットを披露しているので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)