「いい車」加藤茶の美人妻が高級車を運転「スーパースターの加藤茶さんが乗るんだもん」「凄いですね」
タレントの鈴木奈々さんは8月6日、自身のInstagramを更新。コメディアンの加藤茶さんの妻・加藤綾菜さんが高級車を運転する姿を披露しました。
【写真】加藤綾菜が運転する格好いい姿
コメントでは、「レクサスですか〜凄いですね」「運転お疲れ様です」「綾菜さんカッコイイ」「いい車乗ってますね〜」「車かっこよぉーほんと姿勢が良すぎる」「素敵なお友達」「スーパースターの加藤茶さんが乗るんだもん」「横顔もお綺麗」「愛車のレクサス超超超格好いいですね〜」など、さまざまな声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「運転お疲れ様です」「あやなちゃんの運転する姿勢が良い」と書き出し、写真を1枚載せている鈴木さん。綾菜さんが高級車であるレクサスを運転する姿です。目の前を見て、しっかりハンドルを握っています。「今日は一日ずっと一緒にいました」「充実した楽しい一日になりました」と、楽しい時間を過ごせたようです。
「マーティンとドライブデートしたよー」1日にもドライブショットを公開していた鈴木さん。この時は、「マーティンとドライブデートしたよー」とのことです。イケメンなタレント・マーティンさんとのツーショットを披露しているので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
