92歳で現役の仲代達矢、“ヒゲなし”笑顔ショットに反響「ますますダンディー」「相変わらず素敵」「お元気に活躍されていて良かった！」 黒谷友香が公開
俳優の黒谷友香（49）が5日、自身のインスタグラムを更新。「皆さん、こんにちは！毎日、暑いけどお元気ですか？今日は大先輩の仲代達矢さん、そして無名塾の皆さんとのお写真です」と書き出し、俳優・仲代達矢（92）との2ショット写真などを公開した。
【写真】「相変わらず素敵」「ますますダンディー」92歳・仲代達矢の“ヒゲなし”笑顔ショット
黒谷は、今年5月30日〜6月22日にかけて石川・能登演劇堂で上演された無名塾による舞台公演『肝っ玉おっ母と子供たち』を観劇。“ヒゲなし”でさっぱりした仲代との記念ショットなどを添え「今年、能登演劇堂で仲代さんの舞台を観劇できて、本当に良かったです 大変勉強になりました」と記した。
披露した後半の写真については、舞台を観に行った時の1泊2日の金沢・和倉温泉旅行のときのものだと紹介。「金沢では兼六園に。また、仲代さんにご紹介いただいた名店、小松弥助では素晴らしいひとときを過ごしました」と明かし、「充実した思い出深いものとなりました」と旅を総括していた。
ファンからは「尊敬している方とご一緒出来て、新たに学ぶ事があるだろうから、本当に貴重な時間だったろうね」「笑顔いっぱいで素敵です」とのコメントが。
また、SNSではめずらしい仲代の姿には「仲代さん？二度見」「おーーーーーーーッ仲代さんだぁ相変わらず素敵ですね」「すごい仲代さんがインスタに出てるなんて貴重なお写真ありがとうございます」「とてもお元気そうで良かった」「ますますダンディー」「お元気に活躍されていて良かった！」「めちゃくちゃいい写真」などと、反響が寄せられている。
