藤田ニコル、愛車『ベンツ』の“初助手席”乗車芸人に不満「あーやっちゃった」 “父気取り芸人”が同車種色違いを購入
タレントの藤田ニコル（27）が、7日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』（前11：50）に生出演。“10年来の何でも知ってる何でも言える仲”として、ともに出演したタイムマシーン3号の山本浩司（46）への不満を明かした。
【写真あり】「かっけぇー!!」総額700万円のベンツGLBとの2ショットを公開した藤田ニコル（文章下）
藤田はクイズ形式で、「人生初の愛車『ベンツ』購入！記念すべき初助手席がなんで山本さんなの!?」と明かし、「納車したてで、ラジオに行って。お二人が『車見せろ』って。そしたら、山本さんが助手席に乗って、上（地下駐車場から1階）まで。『ちょっと待って、初めて』って後から気付いて、『あーやっちゃった』って」と明かした。藤田の母“ままるん”とも仲のいい山本は、「せっかくだからと思って、やっぱ悪い虫がつかないように早めに“お父さん”が乗ってって…」と、藤田の“父”を気取った。
藤田は「ここまではまだいいじゃないですか」と続け、「自分も最近ね、欲しくなって買ったんですよ。私と同じ（車の）色違いを」と暴露すると、スタジオはドン引き。山本は「助手席に乗せてもらって、すごくいい思いさせてもらったし、このベンツかっこいいなってことで、憧れになったの。『俺もいつか、にこるんみたいに仕事頑張って、ベンツ買おう』と思って。憧れの先輩なのよ」と弁解した。
すると藤田は「もう助手席誰か（女性を）乗せたの？」と質問。山本が「いや、まだなんだよ」と即答。藤田が「じゃあ…」というと、関太が「（助手席）取り外した方がいいんじゃない？」とボケ、「なんでベンツのワンシーターなんだよ」とすかさずツッコんでいた。
