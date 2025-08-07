『仮面ライダーゼッツ』主演・今井竜太郎、憧れのヒーローは仮面ライダーW「小さいころに見て育った」
9月7日にスタートする令和仮面ライダー7作目『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）の制作発表会見が7日、東京・六本木ヒルズアリーナで開催。主要キャストの情報が解禁となった。
【動画】今井竜太郎が仮面ライダーゼッツの変身ポーズ初披露！
仮面ライダー史上初となる胸に巻くベルト＝“ゼッツドライバー”が強烈なインパクトを放った『仮面ライダーゼッツ』。これまで仮面ライダーゼッツに変身する主人公・万津莫（よろず・ばく）役の俳優・今井竜太郎だけが発表されていた。この日は、ねむ役の堀口真帆、富士見鉄也役（ふじみ・てつや）の三嶋健太、南雲なすか（なぐも・なすか）役の小貫莉奈、万津美浪（よろず・みなみ）役の八木美樹、ノクス役の古川雄輝が解禁となった。
今井は「仮面ライダーゼッツ、万津莫役の今井竜太郎です。万津莫という人間は強い心を持っていて、どんな悪にも立ち向かえる、そんな強い男です」と役柄を説明する。会見では今井が変身ポーズを初披露。会場に集まった人や生配信を通して見ていた人にレクチャーしていた。見事に変身ポーズを決めたが「心臓がバクバクです（笑）。手が震えてないか心配でした」と照れ笑いを浮かべつつ「一緒に変身してくださる方がいて心強かったです」と笑顔を見せた。
憧れの仮面ライダーに変身することに「小さいころに『仮面ライダーW』を見て育ってきた。仮面ライダーWに憧れや夢をもらっていた。僕も皆様にとって、そんなヒーローのような存在になれたらなと思います」とにっこり。また自身の身近なヒーローは両親だそう。仮面ライダー出演が決まると泣いて喜んでくれたという。「両親のカッコいい姿、温かい姿を見てきた。そんな大人になれればなと思っております」と話すと、画面の向こうの両親に向けて「いつもありがとうございます。僕もステキな大人になれるように頑張ります！これからも応援よろしくお願いします」と決意を新たにしていた。
【万津莫】常に夢を自覚し、思い通りに操れる『明晰夢』の力の持ち主。現実では普通の好青年（自称）だが、夢の中では夜ごと憧れの「無敵のエージェント」の姿となって活躍してきた。ある日、夢の中で未知の怪人ナイトメアの危機に直面したことをきっかけに、夢の中で指令を送ってきていた組織「CODE」から変身ベルトを手に入れる。以降、彼は人々をナイトメアから守る『仮面ライダーゼッツ』としての活動を始める。
