仲里依紗＆中尾明慶、婚姻届を提出した当時の“秘話”を告白「近くで待機して」「0時ピッタリに行ったんだよね」
俳優の仲里依紗（35）が6日、自身のYouTubeチャンネルを更新。夫で俳優の中尾明慶（37）との結婚12周年を記念したVLOGを公開。12年経った今だから話せる“結婚秘話”を明かした。
【動画】「婚姻届」提出時の“秘話”を明かす仲里依紗＆中尾明慶
仲は4月18日の結婚記念日は「本当は（結婚記念日が）4月8日になる予定だった」と違う予定だったことを告白。続けて夫婦で “0時ちょうどに婚姻届を出した”と当時の思い出話に花を咲かせた。
「夜な夜な区役所行ったもんな」と話す中尾にかぶせて、仲は「0時ピッタリに（区役所に）行ったんだよね」「4月17日の夜からスタンバって」「18日になった瞬間区役所に行って」と貴重な入籍秘話を告白。中尾は、婚姻届を受け取った職員から祝われたことを明かし「ちゃんとおめでとうございますって言ってくれてちょっと感動した」と当時を振り返る。
続けて、仲は「だいたい芸能人ってマネージャーさんとかが出すんじゃないの？」と自分たちで婚姻届を提出したことについて言及。中尾は「マネージャーが出しましょうか？ってなったのに、こういうのは自分たちが出すっしょって」「4月18日に1番で出すっしょ、近くで待機してさあ、0時になったら行くっしょ」と提出までのエピソードも明かした。
