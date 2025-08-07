¡Ö¤Û¤Ã¤½¡¼¡¼¡ª¡ª¡×Âè1»ÒÇ¥¿±Ãæ¤Î¸µ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ëà¤ªÊ¢¤À¤±¤Õ¤Ã¤¯¤éá¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤Ê¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥¡¼¥×¤·¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¿åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥¡¼¥×¤·¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¤¡×Ç¥ÉØ»Ñ¤ËÈ¿¶Á
¡¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNGT48¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÂè1»ÒÇ¥¿±Ãæ¤Î²®ÌîÍ³²Â¤¬¡¢à¤ªÊ¢¤Õ¤Ã¤¯¤éá¤Ê¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¡£ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²Æ¤Ï½ë¤¯¤ÆÈ±¤Ï·ë¤Ö¤·¤«¤Ê¤¯¤Æµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ª¤í¤·¤¿¤±¤É¡¢½ë¤¹¤®¤¿¡Ä¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÄÖ¤ê¡¢¹õ¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤ªÊ¢¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÏÓ¤ä´é¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤Ê°ìËç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Û¤Ã¤»¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¥¡¼¥×¤·¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¿åºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÍ³²Â¤Á¤ã¤ó¤â¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Í¡£¸µµ¤¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬»º¤Þ¤ì¤ë»ö¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤æ¤«¤Á¤ã¤óÈþ¤·¤¤¡Ä¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²®Ìî¤Ï16Ç¯¤ËNGT48¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢18Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖAKB48 53rd¥·¥ó¥°¥ëÀ¤³¦ÁªÈ´ÁíÁªµó¡×¤Ç¤Ï4°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¤¬¡¢21Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¡£25Ç¯2·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¡¢4·î¤ËÂè1»ÒÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£