¡Ö´é¤¬¡Ä¡×¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡ªà½éÂå¥â¡¼Ì¼¥á¥ó¥Ð¡¼á¤Î¥×¡¼¥ë¤Ç³Ú¤·¤à¶á±Æ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È¡Ö´éÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿!?¡×¡Ö¤¨?!¸µ¥â¡¼Ì¼¤Î!?¡×
¡Ö´é¤¬...¡×ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤Î½éÂå¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÈÓÅÄ·½¿¥¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²ÆµÙ¤ß¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë£²½µ´Ö¤¬²á¤®¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¡Ö¤ªÍ§Ã£¹±Îã¤Î¥×¡¼¥ë¤Ø¤â¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡¡³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤Ï¤·¤ã¤°»Ò¤É¤âÃ£¤Ï²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö»ä¤â²Æ¡¢ËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥é¥Ã¥·¥å¥¬¡¼¥É¤òÃå¤¿ÈÓÅÄ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÈË¬¤ì¤¿¥×¡¼¥ë¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤¨?!ÈÓÅÄ·½¿¥¤µ¤ó!?¸µ¥â¡¼Ì¼¤Î!?»ä¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÈÓÅÄ·½¿¥¤µ¤ó¤È´é¤¬°ã¤¦¡Ä¡×¡Ö´éÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¡©¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤â³Ú¤·¤¤¡£¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¡¢¤È¤Æ¤âÂç»ö¡×¡Ö²ÆµÙ¤ß³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤«¤ª¤ê¤ó¤µ¤ó¥×¡¼¥ëÆþ¤Ã¤Æ¤Æ¤â¤á¤Á¤ãåºÎï¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£