Ｊ１横浜ＦＣは７月２０日の清水戦（ＩＡＩスタジアム日本平）で、ゴール裏応援団体に所属する横浜ＦＣサポーターによる違反行為があったため、該当者１人と該当者が所属するゴール裏応援団体に対して処分を通告したと７日、発表した。

該当者に対しては「横浜ＦＣ、ニッパツ横浜ＦＣシーガルズ、横浜ＦＣアカデミーが出場する全公式戦への無期限入場禁止」、該当者が所属するゴール裏応援団体へは「無期限活動停止処分（団体としての活動を想起させるすべての行為の禁止）」の処分を通告した。

違反行為は横浜ＦＣクラブスタッフに対する暴力行為。ゴール裏応援団体所属のサポーター１人が試合終了後にスタジアム内で横浜ＦＣクラブスタッフに対して頭をつかむなどの暴力行為を行ったとした。

横浜ＦＣは公式ホームページに「今回のような行為は、フェアプレーの精神からも逸脱し、クラブの存在価値そのものを脅かすものであり、いかなる理由があっても認められるものではありません。ファン・サポーターの皆さまは改めて、観戦における禁止行為についてご確認いただき、ルールを遵守いただきますよう、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます」と記し、ルール遵守を求めた。