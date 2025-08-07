ガッツリ豆腐ステーキ


「しまった！ 肉や魚を買い忘れて、冷蔵庫の中に豆腐しかない…」。

そんなときも、あわてなくて大丈夫。「豆腐」だけでも、家族が喜ぶボリュームおかずが作れます！

今日は肉や魚を使わずに、「豆腐」だけで主役が張れるお手軽レシピを3つご紹介。

満足度を上げるポイントは「もめん豆腐」を使うこと、そして「水切り」をしっかりすることです！

▶教えてくれたのは…

本田明子 さん

東京都出身。料理業(制作・企画)。小林カツ代氏の内弟子一号であり、小林カツ代キッチンスタジオの書籍担当者として200冊近い料理本に携わる。2007年に独立、本田明子キッチン・オフィスを設立し料理家としても活動中。雑誌やテレビなどでレシピを紹介するほか、小さな子ども向けの料理から老人ホームのメニュー開発まで、幅広い世代に喜ばれる料理を提案。

■甘辛のにらだれをたっぷりかけて！「ガッツリ豆腐ステーキ」

ガッツリ豆腐ステーキ


【材料・2人分】

もめん豆腐…2丁

にら…1わ

おろししょうが(皮つきのまますりおろしたもの)…1かけ分

青じそ…5枚〈ちぎる〉

ピーナッツ…適量

合わせ調味料

　・しょうゆ…大さじ1と1/2

　・酒…大さじ1

　・砂糖…大さじ1/2

オリーブ油、小麦粉

【下ごしらえ】

豆腐をバットの端にのせ、高さ2〜3cmの高低差をつけて斜めに置く。そのまま15〜20分おき、たまった水を捨てる。

豆腐をバットの端にのせ、高さ２〜３cmの高低差をつけて斜めに置く。そのまま15〜20分おき、たまった水を捨てるだけ。縁のある皿でもOK！


【作り方】

1. にらは2〜3cm長さに切る。ピーナッツは粗く刻む。

2. フライパンにオリーブ油大さじ1を中火で熱し、豆腐の上下に小麦粉大さじ2をまぶして並べ入れる。ふたをして約4分焼き、上下を返してこんがりとするまで約4分焼いて器に盛る。

3.フライパンを拭き、にらとしょうがをさっと炒め、合わせ調味料を加えてひと混ぜする。２にかけてしそとピーナッツを散らし、好みで一味とうがらしをふる。

（1人分 398kcal、塩分2.0g）

■ころもはサクサク、豆腐はふわふわの食感に感激！「豆腐カツ」

豆腐カツ


【材料・2人分】

もめん豆腐…1丁

溶き卵…1個分

キャベツのせん切り…適量

ケチャップソース〈混ぜる〉

　・しょうが汁…小さじ1/2

　・トマトケチャップ、ウスターソース、しょうゆ…各大さじ1/2

タルタルソース〈混ぜる〉

　・マヨネーズ、パセリのみじん切り…各大さじ2

　・レモン汁…小さじ2

小麦粉、パン粉、サラダ油

【下ごしらえ】

豆腐をバットの端にのせ、高さ2〜3cmの高低差をつけて斜めに置く。そのまま15〜20分おき、たまった水を捨てる。

【作り方】

1. 豆腐は縦4等分に切る。小麦粉を薄くまぶして溶き卵にくぐらせ、パン粉をしっかりまぶす。

2. 直径22cmのフライパンに油を1cm深さまで入れて中温(約170℃)に熱し、１を入れる。時々上下を返しながら、全体にこんがりと焼き色がつくまで、4〜5分揚げ焼きにして油をきる。

3. 器に盛り、キャベツ、ケチャップソース、タルタルソースを添える。

（1人分 439kcal、塩分1.6g）

■うまみたっぷりのソースがじゅわ〜「カリカリ豆腐のねぎまみれソース」

カリカリ豆腐のねぎまみれソース


【材料・2人分】

もめん豆腐…1丁

長ねぎ…1/2本

ザーサイ(味つき)…20g

オイスターソースだれ〈混ぜる〉

　・オイスターソース、しょうゆ…各小さじ2

　・酢、ごま油(またはラー油)…各小さじ1

ころも〈混ぜる〉

　・小麦粉、片栗粉…各大さじ2

サラダ油

【下ごしらえ】

豆腐をバットの端にのせ、高さ2〜3cmの高低差をつけて斜めに置く。そのまま15〜20分おき、たまった水を捨てる。

【作り方】

1. 豆腐は横半分に切ってから縦3等分に切る。ねぎは斜め薄切りにしてから細切りにし、さっと洗って水けをきる。ザーサイは粗みじんに刻む。

2. 直径22cmのフライパンにサラダ油を1cm深さまで入れて中温(約170℃)に熱し、豆腐にしっかりところもをまぶして入れる。時々上下を返しながら、全面に焼き色がつくまで約8分揚げ焼きにして油をきる。

3.器に盛り、１のねぎをのせてザーサイを散らし、オイスターソースだれをかける。

（1人分 323kcal、塩分2.2g）

文＝斉藤久美子