ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿
¡¡ÆàÎÉ¡¦µÈÌîÀî¤ÎµÜÂì¤Ç¡Ö¤³¤³BBQ¶Ø»ß¤À¤·¡¢¥³¥¤¥Ä¤éÀäÂÐÊü¤Ã¤¿¤é¤«¤·¤Ë¤·¤Æµ¢¤ë¤ä¤í¡Ä¡×¤ÈXÅê¹Æ¼Ô¤ÎàÍ½ÁÛÄÌ¤êá¤Î¸÷·Ê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀî´ß¤Î´ä¾ì¤Ç¡¢¼ã¼Ô¥°¥ë¡¼¥×¤¬Æ²¡¹¤ÈBBQ¤ò³«»Ï¡£¾Æ¤ÌÖ¡¢¥¬¥¹¥Ü¥ó¥Ù¡¢»æ»®¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¡¢Çã¤¤Êª¥«¥´¡Ä¡£ÊüÃÖ¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤·¤Æµî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£°ìÏ¢¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¥è¥Ã¥Ô¡¼¤µ¤ó¡Ê@yoppymode¡Ë¡£
¡¡Èà¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤Ë¡¢X¤Ç¤ÏÃ²¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢µß¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¿ÍÊª¡£Èà¤ÎÌ¾¤Ï¡Ö5ºÐ¤µ¤ó¡×¡£¸½ÃÏ¤ò°ì½ï¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¥è¥Ã¥Ô¡¼¤µ¤ó¤ÎÍ§¿Í¤Ç¡¢»Ò¶¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¼«Á³¤ò°¦¤·¡¢¼«¤é¿Ê¤ó¤Ç¹ÔÆ°¤¹¤ëÂç¿Í¤ÎÃËÀ¤À¡£¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬»Ä¤·¤¿BBQ¥´¥ß¤ò¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë½¦¤¤¾å¤²¡¢ºÇ¸å¤Ï¶È¼Ô¤¬²ó¼ý¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë»ØÄê¤Î¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¤Ø¤È¤Þ¤È¤á¤ÆÀ°¤¨¤¿¡£°ìÏ¢¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÌÛ¡¹¤ÈÃ¯¤Ë¸«¤»¤ë¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¼«Á³¤ò»×¤Ã¤Æ¤Î¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿5ºÐ¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤«¤é¤âÊ¬¤«¤ë¡£Åê¹Æ¤·¤¿¥è¥Ã¥Ô¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤¦¶«¤Ö¡£¡Ö¼«Á³¤ò¡¼! ±ø¤¹¤Ê¡¼!¡×¤È¡£
¡¡¥è¥Ã¥Ô¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢À¾¥¹¥ÝWEB OTTO!¤Î¼èºà¤Ë¤³¤¦¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ÖµÈÌîµÜ¤È¤¤¤¦ÆüËÜºÇ¸Å¤ÎÎ¥µÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢Âç³¤¿Í¹Ä»Ò¡Ê¤Î¤Á¤ÎÅ·ÉðÅ·¹Ä¡Ë¤¬¤³¤³¤«¤éµóÊ¼¤·¡¢¿Ñ¿½¤ÎÍð¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈôÄ»»þÂå¤Ë¤ÏÎòÂåÅ·¹Ä¤Î¸æ¹¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡¢ËüÍÕ½¸¤Ë¤â±Ó¤Þ¤ì¤¿·Ê¾¡ÃÏ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¡ÖÁÄÉãÊì¤Î²È¤¬µÜÂì¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿º¢¤«¤éÄÌ¤Ã¤Æ¤â¤¦44Ç¯¡£»×¤¤Æþ¤ì¤¬¿¼¤¤¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«¼çÅª¤ËÁÝ½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢Ë¬¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¥è¥Ã¥Ô¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤¦¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤¿¡£¡ÖµÜÂì¤ÏÎòÂåÅ·¹Ä¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¡£¤Ç¤âº£¤Ï¿åÆñ»ö¸Î¤ä¥Þ¥Ê¡¼¤Î°¤µ¤ÇÃÏ¸µ½»Ì±¤âËÜÅö¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àî¤ÇÍ·¤Ö»þ¤ÏÉ¬¤º¥é¥¤¥Õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¡¢BBQ¤Ï»ØÄê¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¹Ô¤¤¡¢¥´¥ß¤Ï·è¤á¤é¤ì¤¿ÊýË¡¤Ç½èÍý¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹!¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£¡ÖµÜÂì¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡£ÌµÃã¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ÆBBQ¶Ø»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡¢ËÜÅö¤ËÈá¤·¤¤¡£40Ç¯°Ê¾åÄÌ¤Ã¤Æ¤ë»×¤¤½Ð¤Î¤Ê¤Î¤Ë¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤Þ¤À´õË¾¤¬»ý¤Æ¤ë¡×¡ÖÀÅ¤«¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ëàËÜÊª¤ÎÂç¿Íá¡É¤ò¸«¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤¿¡×¡Ö¹ÔÆ°¤Ç¸ì¤ëÂç¿Í¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÌ¤Íè¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¡×¤È¾Î»¿¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£