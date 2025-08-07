「すし銚子丸」でB＆ZAI、原口あきまさ、らすかる新井が激突！人気の爆盛り寿司も：デカ盛りハンター
「デカ盛りハンター」（毎週金曜夜7時25分）。
「テレ東プラス」では、8月1日（金）に放送された「すし銚子丸で爆食ダービー！大食いアイドルB&ZAI参戦」の内容をプレイバック！
【動画】「すし銚子丸」B＆ZAI、原口あきまさ、らすかる新井が大食いバトル！ 人気の爆盛り寿司も
人気寿司チェーン「すし銚子丸」を舞台に、らすかる新井＆原口あきまさファミリー＆大食いアイドルB＆ZAI（菅田琳寧、鈴木悠仁、本郄克樹、矢花黎）が爆食バトル！ 一番食べるのはどのチームだ!?
制限時間は60分。全150品のメニューから自由に注文し、総重量が最も多いチームの勝利となる。MCのタイムマシーン3号（山本浩司、関太）と、ゲストの朝日奈央が見守った。
三つ巴の爆食バトルがいよいよスタート！
B&ZAIチームは「活〆みやび鯛」など8皿を注文し、「めちゃくちゃ鯛が甘い！」と大感激。
実は、メンバー4人全員が、ひとり2kgは食べられるという大食漢ぞろい。この戦いで、その底力を見せつけられるか!?
家族5人で参戦する原口ファミリー（※長男は受験勉強のため欠席）。子どもたちは大好物のまぐろを前にテンションMAX！
週4で野球クラブに通う兄弟は、食欲も底なし。なんと、毎日朝晩7合ずつお米を炊くのが日常だとか。そんな食べ盛りパワーで、中とろなど12皿をぺろりと完食！
一方、らすかるはスタートからまぐろを2貫食い。
5皿を45秒とハイペースで平らげ、瞬く間に10皿を完食。同じネタをリズミカルに食べることで、人数差のハンデを覆す作戦だ。
B&ZAIが続いて注文したのは、頭脳派・本郄（早稲田大学大学院卒＆日本さかな検定1級）の好物・サーモン各種7皿と、鈴木の推しネタ・穴子。
メンバーの“好き”をチームで共有しながら食べ進め、抜群のチームワークを見せる。
20分経過時点での順位は、1位・原口ファミリー、2位・B&ZAI、3位・らすかる。
ここでらすかるは作戦を変更し、10種類のネタがのった「スペシャル爆盛り」など爆盛り寿司3種を一気にオーダー！
“家族でシェアしてほしい”と人気のネタがたっぷり盛られた一品を、らすかるはなんと一口でパクリ。一発逆転を狙う！
しかし、B&ZAIは抜群のチームワークでテンポよく皿を重ね、トップに浮上。その勢いに触発されたらすかるもギアを上げ、「えんがわ」など20皿を一気に完食し2位へ浮上！
さらに「自家製玉子焼き」6皿、「銚子丸名物 穴子1本付け」4皿と、重量系メニューでB&ZAIを猛追する。
勝負はついに終盤戦へ。3チームとも、満腹限界寸前！
B&ZAIが最後の力を振り絞る中、らすかるが締めに選んだのは「プリン」4つ。これにはB&ZAIと原口ファミリーの子どもたちもあ然。
結果は、B&ZAIが7.5kgを完食し見事1位を奪取！
らすかるが7.0kgで2位、原口ファミリーは4.7kgを食べて3位となった。
3チームの総食べた重量は約19.2kg！
「すし銚子丸」さん、ごちそうさまでした！
