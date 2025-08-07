◆天皇杯全日本サッカー選手権4回戦 J1鹿島3―2J1福岡（6日、茨城・メルカリスタジアム）

最高のラスト舞台だった。1点ビハインドで迎えた後半22分にその瞬間は巡ってきた。

前日の5日にオーストラリア1部のメルボルン・シティーへの完全移籍が発表された福岡市出身MF金森健志（31）の日本でのラストゲーム。その相手が2017年から2019年まで在籍した古巣・鹿島アントラーズであり、苦楽の思い出の残るメルカリスタジアムという縁に、「これ以上幸せな見送られ方はない。すべてが運命的なことだと思います」と金森は心を震わせた。

MF紺野和也（28）に代わって右のトップ下に入った背番号7は、クラブ初の天皇杯制覇貢献を置き土産としたいと、好守において持てる力を発揮。チームメイトたちの「勝って送り出したい」との思いも相まり、後半アディショナルタイムにFWシャハブ・ザヘディ（29）の左サイドからの角度のない左足シュートで2―2に追いつき延長戦へ。出場時間は30分延びた。

その延長戦後半からは、キャプテンマークを巻いていたDF田代雅也（32）から「C」の腕章を託されて闘った。「あの瞬間、本当にあらためてチームメイトから後押しされて、愛されているんだなと感じました」

結果的には、延長後半11分に決勝ゴールを決められ敗退が決まったが、金森にとっては生涯忘れることのない一戦になった。

「PK戦までいって、僕もきちんと決めて勝てれば最高のシチュエーションになるかなと思ったのですが、やっぱり人生はそんなに甘くないですね」と笑って見せたが、その胸は、時間が立て場がたつほど悔しさが増していった。「勝ちたかった。今はちょっと、ショックが大きすぎて…」

そんなやりきれない敗戦の悔しさを救ってくれたのがファン・サポーターのメッセージだった。移籍を発表してから、想像以上の温かいエールが様々な形で届いたという。そして、試合後には平日のアウェーにも関わらず駆けつけてくれたアビスパサポーターたちから「金森健志 豪州で暴れてこい 俺達は博多の森で待っている いつでも帰ってこい！」の横断幕をもって初の海外挑戦を後押ししてもらった。

「生半可なプレーじゃ帰ってこられないと思っています。必ず一回りも二回りも成長して、今よりももっともっとアビスパに貢献できるぐらい力をつけて帰ってこなきゃいけないなと思いました。あらためて、覚悟をもって頑張ってきたいと思います！」

愛し、愛される「アビスパ」というチーム、そして福岡出身選手の代表として飛躍を近い、海を渡る。（上岡真理江）