【カルディ】全品10％オフ＆コーヒー豆特価セール、今週も追加きた！8月8日以降スタートの対象店舗は？
カルディコーヒーファームの公式サイトでは、全国各地のセール情報を随時更新しています。
今回は2025年8月7日時点で発表されている、8月8日以降開催の「お客様感謝セール」と「売りつくしセール」の情報をまとめました。
全品10％オフはアツい...
「お客様感謝セール」は、オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く全品が店頭表示価格から10％オフに。
「売りつくしセール」は、全品が店頭表示価格から10％オフとなります。
オリジナルコーヒー豆の購入は1人20個まで。全品10％オフには一部除外品があります。
セールの開催期間と対象店舗は以下の通り。
【8月8日から12日】
・カメイドクロック店
・広島ＬＥＣＴ店
・西新井店
・京都ポルタ店
【8月9日から13日】
・イオンモール今治新都市店
・フレスト松井山手店
【8月12日から17日】
・大和郡山店（8月18日から11月中旬まで一時休業）
【8月13日から17日】
・和歌山ミオ北館店
・トレッサ横浜店（8月18日から28日まで一時休業）
あなたの住まいの周辺地域にも対象店舗があるかも。お得に買い物ができるチャンスをお見逃しなく。
（東京バーゲンマニア編集部）