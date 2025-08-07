【カルディ】全品10％オフ＆コーヒー豆特価セール、今週も追加きた！8月8日以降スタートの対象店舗は？

カルディコーヒーファームの公式サイトでは、全国各地のセール情報を随時更新しています。

今回は2025年8月7日時点で発表されている、8月8日以降開催の「お客様感謝セール」と「売りつくしセール」の情報をまとめました。

全品10％オフはアツい...

「お客様感謝セール」は、オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く全品が店頭表示価格から10％オフに。

「売りつくしセール」は、全品が店頭表示価格から10％オフとなります。

オリジナルコーヒー豆の購入は1人20個まで。全品10％オフには一部除外品があります。

セールの開催期間と対象店舗は以下の通り。

【8月8日から12日】

・カメイドクロック店

・広島ＬＥＣＴ店

・西新井店

・京都ポルタ店

【8月9日から13日】

・イオンモール今治新都市店

・フレスト松井山手店

【8月12日から17日】

・大和郡山店（8月18日から11月中旬まで一時休業）

【8月13日から17日】

・和歌山ミオ北館店

・トレッサ横浜店（8月18日から28日まで一時休業）

あなたの住まいの周辺地域にも対象店舗があるかも。お得に買い物ができるチャンスをお見逃しなく。

（東京バーゲンマニア編集部）