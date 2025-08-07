ジャクソン・ワンが、ソロワールドツアー『MAGICMAN 2 WORLD TOUR 2025-2026』の開催を正式発表した。

自身最大規模で開催される本ツアーは、2022年の『MAGICMAN WORLD TOUR』に続く2回目のソロワールドツアーに。本ツアーについては、ロサンゼルスで開催された『KCON LA 2025』のステージにて、パフォーマンスの最後にジャクソン本人から告げられていた。

本ツアーは、10月3日、4日のバンコク2デイズ公演を皮切りに、10月11日、12日のマカオ公演、10月18日のジャカルタ公演、10月25日のクアラルンプール公演、11月2日のマニラ公演、そして11月6日の東京公演と続く。さらに、今後も世界中の都市での開催が予定されており、追加日程を発表予定だ。なお、チケット情報は近日中に公開される。

同発表は、7月18日に全世界同時リリースされたジャクソンの最新アルバム『MAGICMAN 2』のヒットを受けたもの。ジャクソン本人は、「このアルバムは単なるアイデアではなく、100%リアルな自分のストーリー。人間社会や現実に対する自分の視点、絶望の淵に立たされた体験、そしてそこからどう這い上がったかを語っている。MAGICMANは、自分の中にいる“もう一人の自分”であり、誰もが抱える内なる存在だと思う。今回のツアーでは、観客をその世界に引き込みたい。これはただのライブではなく、一緒に旅する“体験”だ。」と語っている。

また、iMe Entertainment GroupのCEOであり創設者のブライアン・チョウは「このツアーは、ジャクソン・ワンの国際的な存在感をさらに拡大し、世界中の観客に忘れられないライブ体験を届けるプロジェクトです」とコメントしている。

（文＝リアルサウンド編集部）