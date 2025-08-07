ロックバンド「THE ALFEE」の坂崎幸之助（71）が7日放送の文化放送「くにまる食堂」（月〜木曜前9・00）にゲストとして生出演。寄席デビューを振り返った。

6月に東京・浅草演芸ホールで行われた「初代林家三平生誕百年記念興行」でギター漫談を披露した坂崎。パーソナリティーの野村邦丸から「浅草演芸ホールのステージは気持ち良かったんじゃないですか」と問われると、「満杯になったことは珍しいって。340人のキャパなんですけど大盛り上がりです」と大盛況だったことを明かした。

「（春風亭）小朝師匠とか（林家）正蔵さんとか、みなさん喜んでくれて。出てくるとうわーって（拍手が起きた）。なかなか寄席ではそういうことないらしいんです。だいたい寄席は構えているお客さんが多いらしいんですけど」と振り返り、「ライブ会場みたいな感じで嬉しかった。喜んで下さいました」と充実感をにじませた。

さらに「落語協会からのお誘いが来て、入ってくれって。寄席を盛り上げてくれって」と落語協会からオファーが来たことも告白。「3500円のチケット代で何時間も見れるのでね、とてもいいですよ、寄席は。江戸情緒というか、日本の良い時代の雰囲気を感じられる場所です」と呼びかけていた。