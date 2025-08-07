セブンも「爽」「クーリッシュ」無料に。「ブルガリアヨーグルト」など《1個買うと1個もらえる》たっぷり追加されたよ〜！（8月7日時点）

セブン-イレブン各店では、2025年8月7日から13日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。

8月5日から始まったキャンペーンはこちらから。

カントリーマアムも無料

1つめの対象商品は、明治「おいしい牛乳」「おいしいミルクコーヒー」（各450ml）です。

どちらか1本を購入すると、「ブルガリアヨーグルト」の「低糖」「ジューシーブルーベリー」「ジューシー苺」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品はロッテ「爽 バニラ」。

1個購入すると、「爽 バニラ」「クーリッシュ ベルギーチョコレート」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

3つめの対象商品は不二家「ルック 蜜芋＆和栗」「カントリーマアム チョコまみれ」です。

どちらか1個を購入すると、「カントリーマアム チョコまみれ」「ホームパイ チビムーホもチョコだらけパウチ」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

4つめの対象商品は、「よわない檸檬堂」（350ml）です。

1本購入すると、同商品1本と引き換えられる無料券がもらえます。

5つめの対象商品は、大鵬薬品「ソルマック5」（50mL）と「大鵬 チオビタ・ドリンク」（100mL）。

どちらか1本を購入すると、「大鵬 チオビタ・ドリンク」（100mL）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は、いずれも8月14日から27日まで。

暑い日にうれしいアイスのほか、ヨーグルトやお菓子などをお得にゲットするチャンスです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ