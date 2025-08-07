お笑いコンビ「アインシュタイン」の河井ゆずる（44）が6日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」に出演。現在の優しそうなビジュアルからは意外な、トガっていた若手時代のエピソードを暴露された。

MC・かまいたちの黒歴史を語り合ったこの日。トガっていた話を明かされた濱家隆一は「河井もトガってたもん」と同期の河井に矛先を向けた。

「みんな同じ量トガってたんじゃない？」と言う河井に、濱家は「多分千日前のカラオケ屋さんで、河井とかみんなと飲んでて。あのころ、千日前のカラオケ屋さんはどっかの部屋に芸人がいるみたいな状態やった」と思い返した。

当時、かまいたちは劇場に出演できていたが、河井はまだ出演できていなかったという。カラオケ店で違う部屋に居た先輩コンビ「ストリーク」の吉本峰之と遭遇した際、すれ違いざまに濱家は「おはようございます」と頭を下げたが、河井はあいさつせず。すると、吉本は「え？何？芸人？」と河井に問うた。

濱家はその時の河井について、「言われたのが腹立ったのか、“はい…”って」と、不遜な態度を再現。「いや、河井…先輩やぞ…知ってるやろ？」と濱家がたしなめるも「知ってる、知ってる」、「あいさつしたほうがええぞ」にも「え、何で？」と悪態をつき続けた。

「吉本さんも“え、え…なんやねん”みたいになって。“いや、河井！河井！”って部屋連れて行ったんやけど、河井は“何で（よく）知らんのにあいさつせなあかんねん”って。一歩そっちに行ったから、そっちに行くしかないねん」と、引くに引けない状態だったと濱家は解説し、河井も「引き返されへん」と苦笑いした。

河井は「みんなが劇場入る前は、劇場に入ってる先輩より俺らのほうがオモロイよな、みたいなことをずっと言いながら飲んでた。でもかまいたちが入り、天竺鼠が入り…劇場に入ったら先輩の面白さとかスゴさに気づいて、先輩とどんどん仲良くなっていく。けど俺と（アキナ）山名とかは入れてなくて、トガりだけが残ってる。一番よくない状態」と反省した。

「その期間が2、3年あって。えらいもんで劇場入れるようになったら、誰よりもあいさつするようになった」と改心ぶりをアピールしていた。