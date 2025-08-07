【速報】「冤罪逮捕」から21年経てついに…　滋賀県警トップが再審無罪の元看護助手に「初の直接謝罪」 湖東記念病院での患者死亡　県警の「違法捜査」を認定した判決が確定「言葉では言い表せないほどのご心労・ご負担をおかけし大変申し訳なかった」

滋賀県の湖東記念病院での患者死亡をめぐり、再審で無罪が確定した元看護助手の女性が起こした国賠訴訟で、当時の滋賀県警の「違法捜査」が認定されたことを受け、滋賀県警の池内久晃本部長は８月７日午前、県内で女性と面会しました。



池内氏は「逮捕から今日に至る２１年あまりの長きにわたり、言葉では言い表せないほどのご心労・ご負担をおかけし大変申し訳ございませんでした」と述べ、女性に初めて“直接謝罪”しました。





▼懲役１２年が確定し服役も…２０２０年に「再審無罪」が確定湖東記念病院（滋賀県東近江市）の看護助手だった西山美香さん（４５）は、２００３年に人工呼吸器のチューブを外して入院患者を殺害したとして、翌年に逮捕・起訴され、懲役１２年の有罪判決が確定し服役しましたが、再審＝やり直しの裁判が行われた結果、２０２０年に無罪が確定しました。再審無罪判決では、患者が自然死した可能性が認定されたほか、西山さんの自白の信用性や任意性が否定されました。▼「担当警察官が強い誘導の上で虚偽供述を行わせた」西山さんは滋賀県と国に対し、５４００万円あまりの賠償を求めて提訴。７月１７日の判決で大津地裁（池田聡介裁判長）は、当時の滋賀県警の担当警察官が、▽人工呼吸器のアラーム音の停止機能の認識をめぐり、西山さんに「強い誘導の上で虚偽供述を行わせた」ほか、▽「弁護人に対する信頼を失わせるような言動をして、西山さんに虚偽自白を維持させた」と断定。さらに、西山さんの自白の信用性が揺らぐ一部の証拠書類を、滋賀県警が大津地検に送付しなかった点も認定しました。結果として、滋賀県の賠償責任を認定し、西山さんに３１００万円あまりを支払うよう県に命じました。一方で「検察官が、警察官の取り調べを是正することが可能だったとは認められない」などとして、起訴を含む当時の大津地検の対応が違法だったとは認めず、西山さんの国に対する賠償請求は退けました。▼県警の「違法捜査」を認定した判決が確定この判決をめぐり、西山さん側は７月３１日、国への請求が棄却された点については不服として、大阪高裁に控訴したものの、県を相手取っては控訴しませんでした。滋賀県も控訴しなかったため、大津地裁判決のうち、滋賀県警の捜査の違法性を認定し、県に賠償を命じた部分は確定しました。▼初の直接謝罪「逮捕から今日に至る２１年あまりの長きにわたり、言葉では言い表せないほどのご心労、ご負担をおかけし、大変申し訳ございませんでした」判決確定を受け、滋賀県警の池内久晃本部長は８月７日午前、彦根市内で西山美香さんと西山さんの両親と面会。県警トップとしては初めて、西山さんに直接謝罪しました。池内久晃・滋賀県警本部長（７日午前１１時ごろ）「令和２年、大津地方裁判所におきまして、西山美香さんの無罪が確定し、このたび国家賠償請求訴訟の判決がございました。警察本部長としての気持ちをお伝えしたいと思います」「西山美香さん、ご両親におかれましては、逮捕から今日に至る２１年あまりの長きにわたり、言葉では言い表せないほどのご心労・ご負担をおかけし大変申し訳ございませんでした」「滋賀県警察といたしましては、今後の捜査活動におきまして、今回のようなことがないよう、より一層緻密かつ適正な捜査に取り組んでまいる所存でございます。大変申し訳ございませんでした」