¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¢¥Ë¥¹¥È¥ó¡¡¿·Îø¿Í¤È¥¦¥ï¥µ¤µ¤ì¤ëà¶µÁÄá¤ËÆþ¤ì¾å¤²Âç¶â¤ò¹×¤°
¡¡ÊÆ½÷Í¥¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¢¥Ë¥¹¥È¥ó¡Ê£µ£¶¡Ë¤¬¿·Îø¿Í¤Ç¼«¾Îà¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¡¦¥°¥ë¡Ê¶µÁÄ¡Ëá¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤ËÆþ¤ì¾å¤²¡¢ÁêÅö¤Ê¥«¥Í¤ò¹×¤¤¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤È¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤é¤¬·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ·ÝÇ½¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö¥ì¥¤¥À¡¼¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¿·Îø¿Í¤È¥¦¥ï¥µ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¥¸¥à¡¦¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¤È¤¤¤¦£´£¹ºÐ¤ÎºÅÌ²½Ñ»Õ¡£¥¢¥Ë¥¹¥È¥ó¤Ï¡Ö¤ª¶â¤ò£²¿Í¤Î´Ø·¸¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÏ³¤é¤·¡¢Í§¿Í¤é¤Ï¥¢¥Ë¥¹¥È¥ó¤¬¿·¤¿¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¤¼¤¤¤¿¤¯¤ÊÀ¸³èÈñ¤òÁ´¤ÆÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸òºÝ³«»Ï¤«¤é¤Þ¤À¿ô½µ´Ö¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥¢¥Ë¥¹¥È¥ó¤Î¹ëÅ¡¤Ø¤Î°ú¤Ã±Û¤·½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿äÄê»ñ»º¤¬£³²¯¥É¥ë¡ÊÌó£´£´£²²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤È¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ë¥¹¥È¥ó¤Ï¡¢¹ë²Ú¤ÊÎ¹¹Ô¤«¤é¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Þ¤Ç¡¢¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤é¤æ¤ëÈñÍÑ¤òÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤¢¤ë´Ø·¸¼Ô¤Ï¥¢¥Ë¥¹¥È¥ó¤ò¡Ö´°Á´¤ËÈà¤ÎËâË¡¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¸¥à¤Ï¼«¿®²È¤Ç¹ÔÆ°ÎÏ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥«¥Í¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¡¢¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê·ÐºÑÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÈà½÷¤¬»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÈà½÷¤Ï¤¤¤Ä¤âÎø°¦´Ø·¸¤Ç¤Ï´²ÍÆ¤Ç¡¢º£²ó¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Î¸òºÝ¤¬µÞÉâ¾å¤·¤¿¤Î¤Ï¤Ä¤¤ºÇ¶á¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥Þ¥è¥ë¥«Åç¤Ø¤ÎÎ¹¹ÔÃæ¡¢¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¤¬¹ë²Ú¥è¥Ã¥È¤Î¾å¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥¹¥È¥ó¤ÎÇØÃæ¤ò¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÊÍè¡¢£²¿Í¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¸¥§¥Ã¥È¤ÇÎ¹¹Ô¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥¢¥Ë¥¹¥È¥ó¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¹âµé¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¥¿¥ï¡¼¡×¤Ç½ÉÇñ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀÅ¤«¤ÊÂÚºß¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç£²ºý¤ÎËÜ¤ò½ÐÈÇ¤·¡¢Ç®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤Î¡¢·ÐºÑÅª¤Ë¤Ïº¤µç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£¸øÅªµÏ¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤à¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¤Ï¡¢²ÈÄÂ¤ÎÂÚÇ¼¤¬ÎßÀÑ£³Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£´£´£²Ëü±ß¡Ë¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£