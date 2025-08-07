大沢あかね、印象激変のロングヘア×白コーデに衝撃「こんなに伸びたの？」「どんどん美しくなる」
タレントの大沢あかねが6日にインスタグラムを更新。ロングヘア＆白コーデ姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】「どんどん美しくなる」大沢あかね、笑顔でピースサイン（ほか10枚）
大沢が披露したのはロングヘアに、トップスとボトムスを白で揃えた彼女の姿を収めた複数の写真。笑顔で佇む様子やカメラにピースサインを見せる姿、凛々しい表情でポーズを決めるショットも見ることができる。投稿の中で大沢は「白い服好きだけど気付いたらなんかシミついてるのが悩みです」とつづっている。
投稿に対してファンから「髪こんなに伸びたのですか？」と問いかけられると、大沢は「エクステです！」と反応。さらに「どんどん美しくなるー!!」「本当可愛くて美人」といった声も集まっている。
■大沢あかね（おおさわ あかね）
1985年8月16日生まれ。大阪府出身。1994年、子役として芸能界デビュー。1999年に『天才てれびくんワイド』（Eテレ）に出演し注目を集める。以降、さまざまなバラエティ番組や情報番組に出演。現在は『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）の木曜レギュラーとして活躍中。プライベートでは2009年2月にタレントの劇団ひとりと結婚。3子を授かる。
引用：「大沢あかね」インスタグラム（@oosawa_akane.official）
