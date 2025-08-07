低気圧と前線の影響で北陸地方などは７日未明から大雨に見舞われ、石川県加賀地方では短時間に大雨をもたらす「線状降水帯」が発生した。

大雨を受けて、秋田、新潟、富山、石川の４県の計３万世帯以上に避難指示・高齢者等避難が出された。

気象庁によると、金沢市の７日午前１０時までの２４時間降水量は観測史上最多となる３０４・５ミリに達し、平年の８月の１か月分を上回る雨量となった。

石川県によると、同日午前８時現在、各地で道路冠水や土砂崩れ、床下浸水などの被害が確認されている。能登半島地震で被災した珠洲市や輪島市など１２市町で計４２か所の避難所が設置され、２９人が身を寄せている。

金沢市では大徳川が氾濫し、道路などに濁流が流れ込んだ。自宅が２０センチほど床下浸水し、土のうの到着を待っていた同市北寺町の女性（７９）は「（浸水は）５０年住んでいて初めて」と不安そうな表情で話した。

ＪＲ西日本などによると、北陸新幹線は７日午前、石川、富山両県内の雨量計が規制値に達したため、長野―金沢間の上下線で運転を見合わせた。

気象庁によると、８日にかけては東北や九州北部などで大雨の恐れがある。同庁は、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒するよう呼びかけている。