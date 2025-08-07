冷房の風が当たる「特等席」でくつろぐ猫ちゃん「ここが一番涼しいにゃ」

夏の必需品であるエアコン。この猛暑ですから、できるだけ冷たい風をたくさん浴びたいと思うのは、どうやら猫ちゃんも同じみたいです。

冷蔵庫の上、エアコンのど真ん前で優雅にくつろぐ姿をXで披露したのは、黒猫のぷりもちゃん。この場所、まさしく特等席……！

投稿したのは、Xユーザー・ふわもさん。ふわもさんは黒猫の「ぷりも」ちゃんをはじめ、「ふわも」「うるも」という3匹の猫たちと暮らしており、定期的にキャンピングカーで猫たちと旅に出る「猫旅」を楽しんでいます。

今回の投稿は、その猫旅道中での出来事。キャンピングカーに設置した冷房の吹き出し口のすぐ下で、ぷりもちゃんがまるで風を浴びるように長く体を伸ばしてくつろいでいます。まん丸の目を見開いた表情には、どこか「この場所は、譲れないにゃ」といった確固たる意志が感じられます。

飼い主さんに話を聞くと、「どうやら風が好きなようで、ぷりもと妹のうるもはよくこの場所で寝ています」とのこと。1年半ほど前から旅を共にするようになり、夏場は冷房、冬場は暖房を入れて車中泊する中で、いつしかこの場所がお気に入りの定位置になったそうです。

最も快適な場所で過ごすぷりもちゃんの姿に、Xでは「そこが一番涼しい場所って知ってるの賢い」「表情がたまらない」などの声が続々。18万件ものいいねが寄せられています。

元来、居心地の良い場所を見つける天才とも言われる猫。暑い夏の乗り切り方は、猫に教わるのが最も良いのかもしれません。

＜記事化協力＞

ふわもさん（@fuwamopurimo）

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025080705.html