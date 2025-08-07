水上から飛び立つ頼もしさ！

ジョギングや自転車のお供に、持ち主を後をついてくる自撮りドローンがありますよね。もしアクシデントで墜落しても、運がよければ大破は免れるでしょう。

だけど、精密機器のドローンは水に落ちたら一発アウトってイメージがあります。マリンスポーツだって撮影したいのに、どうすりゃいいの？

100％防水ドローン

セルフィー・ドローンHOVERAirの新作「HOVERAir AQUA」は、水没しても問題ナシ。むしろ水面に放り投げてから起動し、宙に浮くなんて朝飯前です。

総重量は249gを下回る軽さ。1/1.3インチのCMOSセンサーで、4K画質、100fps映像が撮影でき最高時速55kmで飛行します。操作は胸元の1ボタンで、起動すると自動で後追いするみたいですね。これほどシンプルな操縦方法はありません。

マリンスポーツに革命をもたらす

水に浮くので、沈んで行方不明になることはありません。オレンジ色も水辺で目立ちますよね。

水に落ちたら終わり！というドローンの常識を覆す革命的な製品で、海でも川でも湖でも、マリンスポーツの定番になりそうです。

Image: HOVERAir

ちなみに水難事故には、中国生まれのドローン×浮き輪のハイブリッドという変わり種もあります。ドローンって意外と防水加工できちゃうモンなんですね。

Source: YouTube, HOVERAir