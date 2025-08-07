北海道の2階建て住宅、間取りに謎の空間→夫婦のこだわりで実現『見取り図の間取り図ミステリー』
読売テレビ・日本テレビ系『見取り図の間取り図ミステリー』（毎週木曜 後10：00）のきょう7日放送回では、「2階の真ん中に『1』『2』『3』と数字が書かれた間取り図」が登場する。
【場面カット】人気子役が爆笑…一発ギャグを披露する原西孝幸
見取り図（盛山晋太郎、リリー）がどんな人にとっても身近で気になる存在「家の間取り図」にフォーカスを当て、ゲストとともに「不思議な間取り図にまつわる謎」をクイズ形式で解き明かしていくバラエティー番組。
今回は「謎空間＆ワールドミステリー台湾SP」と題して、マカ不思議な間取り図を紹介。「週2回、玄関の間取りが謎の空間に変わる住宅」のほか、「間取り図ワールドミステリー」では、台湾で見つけた2つのミステリーを調査する。日本では不可欠な“あの設備”が間取り図にないワンルーム賃貸や、人気アーティストたちのミュージックビデオにも登場する“不思議な場所に立つ丸い住宅街”が登場する。
お笑いコンビ・FUJIWARAの原西孝幸は、子役の宮崎莉里沙と共に、北海道の2階建て住宅を調査。その間取り図を見ると、2階部分の真ん中に「1」「2」「3」と数字が書かれた謎空間があり、夫婦の強い想いとこだわりによって実現した空間だという。この謎空間の正体に宮崎はにっこり笑顔になるが、その真相とは。
【出演】
MC：見取り図（盛山晋太郎・リリー）
サブMC：横澤夏子
ゲスト：いとうあさこ、新山千春、原西孝幸（FUJIWARA）、宮崎莉里沙
【場面カット】人気子役が爆笑…一発ギャグを披露する原西孝幸
見取り図（盛山晋太郎、リリー）がどんな人にとっても身近で気になる存在「家の間取り図」にフォーカスを当て、ゲストとともに「不思議な間取り図にまつわる謎」をクイズ形式で解き明かしていくバラエティー番組。
お笑いコンビ・FUJIWARAの原西孝幸は、子役の宮崎莉里沙と共に、北海道の2階建て住宅を調査。その間取り図を見ると、2階部分の真ん中に「1」「2」「3」と数字が書かれた謎空間があり、夫婦の強い想いとこだわりによって実現した空間だという。この謎空間の正体に宮崎はにっこり笑顔になるが、その真相とは。
【出演】
MC：見取り図（盛山晋太郎・リリー）
サブMC：横澤夏子
ゲスト：いとうあさこ、新山千春、原西孝幸（FUJIWARA）、宮崎莉里沙