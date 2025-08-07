KAT-TUN、11・8にライブ開催へ 元メンバーの希望で実現「ファンの皆様とお会いできる場所」
3月31日に解散したKAT-TUNが7日、11月8日に千葉・ZOZOマリンスタジアムでライブ「Break the KAT-TUN」を開催する。STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトで発表された。
【写真あり】亀梨和也「ありがとう、KAT-TUN」 3ショット添えて感謝
KAT-TUNは2月の解散発表時、「3月31日に解散はいたしますが、メンバーの希望により、近い将来ファンの皆様とお会いできる場所を作るべく、現在調整をしております」と伝えていた。
同グループは2010年7月に赤西仁、13年9月に田中聖、16年3月に田口淳之介がグループを脱退。16年5月のコンサート『KAT-TUN 10TH ANNIVERSARY LIVE TOUR“10Ks！”』をもって充電期間に突入した。その後、18年1月に活動再開を発表し、2025年3月31日に解散した。
現在、亀梨和也はSTARTO ENTERTAINMENTを退社。中丸雄一、上田竜也が契約を継続している。
