·ÝÇ½¿Í¤ä¥Æ¥ì¥Ó¶É¼Ò°÷¤Ê¤É¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥ÎÅÒÇî¤¬È¯³Ð¡¢ÅÒÇîºá¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÉ¹»³¤Î°ì³Ñ¤Ë¤¹¤®¤º¡¢°ìÈÌ¿Í¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢ÁêÅö¿ô¤Î¿Í¤¬Æ±ÍÍ¤Î»öÂÖ¤Ë´Ù¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤È¤Ï¡¢¡ÖÅÒµÒ¤¬¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÅù¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¥µ¥¤¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥¹¥í¥Ã¥È¥Þ¥·¥ó¡¢¥ë¡¼¥ì¥Ã¥È¡¢¥È¥é¥ó¥×¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ù¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°Åù¤Î¥²¡¼¥à¤òÍÑ¤¤¤ÆÅÒÇî¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¡×¡Ê·Ù»¡Ä£¡Ë¤À¡£
Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤¬ÅÒÇî¡Ê¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¡Ë¤Ï¸ø±Ä¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ò½ü¤¤¤Æ·ºË¡¤Ë¿¨¤ì¤ë°ãË¡¹Ô°Ù¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¹çË¡¤Ê¹ñ¤â¤¢¤ê¡¢¹ñ³°¤ËÆ¹¸µ¤¬¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¹ñÆâ¤ÇÅÒ¤±»ö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò°ãË¡¤È¹Í¤¨¤ë¹ñÌ±¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¿Í¤Îºá¤Î½Å¤µ¤Ï¡©
·Ý¿Í¡¦µÜÇ÷ÇîÇ·»á¤¬6·î28Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò¤ä¤Ã¤¿¿Í¤Îºá¤Î½Å¤µ¤Ã¤Æ¤É¤ÎÄøÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¤¢¤ó¤Ê¤Ë±ÇÁü¤È¤«Ì¾¤ò»¯¤µ¤ì¤ëÍÍ¤Êºá¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¶µ¤¨¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬¥«¥¸¥Î¹½ÁÛ¤ò¹ñÌ±¤ÎÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÅ¦È¯¤¹¤ë¤Î¤ÏÌ·½â¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£Íø¸¢¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ëÁ°¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ËµÒ¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÈéÆù¤ò´Þ¤à¥ê¥×¥é¥¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤Îµ¿Ìä¤òÂåÊÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤¿¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ï³«Ä¢¹ñ¤Ç¤Î¹çË¡¡¦°ãË¡¤òÌä¤ï¤º¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤«¤éÀÜÂ³¤·¤ÆÅÒÇî¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÏÈÈºá¤Ç¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤Ç¤Ï¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ÍÂ¸¾É¤Î·üÇ°¤¬¶¯¤¯»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¹ñ¤Î»ñ»º¤¬³¤³°¤ËÎ®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤«¤é¤âÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ·Ù»¡Ä£°ÑÂ÷Ä´ºº¸¦µæ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Î¼ÂÂÖÇÄ°®¤Î¤¿¤á¤ÎÄ´ºº¸¦µæ¤Î¶ÈÌ³°ÑÂ÷Êó¹ð½ñ¡ÊÎáÏÂ7Ç¯1·î¡Ë¡×¤Ï°Ê²¼¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê³µÍ×¡Ë¡£
Ìó200Ëü¿Í¤¬¸½ºßÍøÍÑ
¢£¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÎÍøÍÑ¼Ô¿Í¸ý¤Î¿ä·×
¡¦Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤Ï20Âå¤¬·Ð¸³¼Ô¿ô¡Ê¿äÄê¸½ºßÍøÍÑ¼Ô¿ô+²áµîÍøÍÑ¼Ô¿ô¡Ë¤Î¤¤¤º¤ì¤âºÇÂ¿¡£
¡¦¿äÄê¸½ºßÍøÍÑ¼Ô¿ô¤ÏÌó196.7Ëü¿Í¡¢·Ð¸³¼Ô¤ÏÌó336.9Ëü¿Í¡£
¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Î°ãË¡À¤ÎÇ§¼±
¡¦Ìó4³ä¤¬°ãË¡À¤ÎÇ§¼±¤ò»ý¤¿¤º¡£
¡¦·Ð¸³¼Ô¤ÎÌó6³ä¤¬¡¢°ãË¡À¤òÇ§¼±¤·¤Ä¤Ä¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÍøÍÑ¡£
¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ø¤ÎÅÒ³Û
¡¦1¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶ÑÅÒ³Û¤ÏÌó5.2Ëü±ß¡¿·î¡£
¢£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¿ä·×
¡¦Ìó1.2Ãû±ß¡£
¥µ¥¤¥È¤Î¹¹ðÅã¤Ë¤Ê¤ëÍÌ¾¿Í¤ä¡¢SNS¤ÇÀëÅÁ¤·¤ÆÊó½·¤òÆÀ¤ë¡Ö¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡×¤¬¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹çË¡¤À¤È»×¤Ã¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤â¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¤«¤Ê¤ê¿¼¹ï¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅöÁ³¡¢¹ñ¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥¤¥È¤Î³«Àß¤äSNS¤Ê¤É¤Ç¤ÎÀëÅÁ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¡Ö²þÀµ¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÅù°ÍÂ¸¾ÉÂÐºö´ðËÜË¡¡×¤¬º£Ç¯6·î¤ËÀ®Î©¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎË¡Î§¤Ç³¤³°¤Î¥µ¥¤¥È¤ò¶Ø»ß¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¥µ¥¤¥È¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤äÃÏ°è¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÍøÍÑ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁíÌ³¾Ê¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ë·¸¤ë¥¢¥¯¥»¥¹ÍÞ»ß¤Îºß¤êÊý¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡Æ¤²ñ¡×¤òº£Ç¯4·î23Æü¤«¤é³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¤¥È¤Ø¤ÎÀÜÂ³¤ò¶¯À©Åª¤Ë¼×ÃÇ¤¹¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°¤Î²ÄÈÝ¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤¼ÅÒÇî¡Ê¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¡Ë¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£°ìÈÌ¤Ë²¼µ¤ÎÌÜÅª¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ÍÂ¸¾É¤äÀ¸³èÇËÃ¾¤òËÉ¤°¤¿¤á
¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ï°ìÉô¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃæÆÇÀ¤¬¹â¤¯¡¢²ÈÄíÊø²õ¡¦Â¿½ÅºÄÌ³¡¦ÈÈºá¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¼£°Â¤Î°Ý»ý
¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ÏÁÈ¿¥Åª¤ÊË½ÎÏÃÄ¡¦È¿¼Ò²ñÅªÀªÎÏ¤Î»ñ¶â¸»¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤³¤ì¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤À¡£
¸øÀµ¤Ê·ÐºÑ³èÆ°¤Î°Ý»ý
¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÉÔÏ«½êÆÀ¡×¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¶ÐÏ«¤Ë¤è¤ë¼ýÆþ³ÎÊÝ¤Î°ÕÍß¤òÁÓ¼º¤µ¤»¡¢¤Þ¤¿¡¢·òÁ´¤Ê»Ô¾ì·ÐºÑ¤ÎÍýÇ°¤ÈÁêÍÆ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤À¡£
¸ø±Ä¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ï¤Ê¤¼OK¡©
¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë·ºË¡¤Ï¡ÖÅÒÇî¡×¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°Ê²¼¤Î¾òÊ¸¤¬¤¢¤ë¡£
• ·ºË¡185¾ò¡ÊÅÒÇî¡Ë¡§ÅÒÇî¤ò¤·¤¿¼Ô¢Í50Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¤Þ¤¿¤Ï²ÊÎÁ¡Ê°ì»þ¤Î¸ä³Ú¤Ë¶¡¤¹¤ëÊª¤òÅÒ¤±¤¿¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¾ì¹ç¤Ï½ü¤¯¡Ë
• ·ºË¡186¾ò¡Ê¾ï½¬ÅÒÇî¡Ë¡§¾ï½¬¤È¤·¤ÆÅÒÇî¤ò¤·¤¿¼Ô¢Í3Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º
¤·¤«¤·¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ò°ãË¡¤È¤·¤Ê¤¤Îã³°¤¬¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¶¥ÇÏ¡¢¶¥ÎØ¡¢¶¥Äú¤Ê¤É¤Î¸ø±Ä¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¡¢Êõ¤¯¤¸¡Ê¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤¬±¿±Ä¡Ë¤À¡£¤Ê¤¼¤³¤ì¤é¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
ÅÒÇî¤Ï¾åµ¤Î·ºË¡¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆÃÊÌË¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¼¨Åª¤ËÎã³°¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¹çË¡¤Ê¤Î¤À¡£¤Ç¤Ï¤Ê¤¼¹çË¡¤Ê¤Î¤«¡£³µ¤Í°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø±Ä¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÅù¤Î¼ý±×¤ÏÌ±´Ö¡¢°Ç¼Ò²ñ¤ÎÍø±×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òËÉ¤®¡¢¡Ö¸ø±×ÌÜÅª¡×¡Ê¸ø¶¦»ö¶È¤ä¼Ò²ñÊ¡»ã¡Ë¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤«¤é¡£
¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Î°ãË¡À¤ò²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ê¸·¤·¤¤´ÆÆÄ¤Èµ¬À©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸º¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£
¡¦¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤¬±¿±Ä¤Þ¤¿¤Ïµö²Ä¤·¤¿Ë¡¿Í¤Î¤ß¤¬¼çºÅ¡£
¡¦³«ºÅ¡¢Çä¾å¡¢´Ô¸µÎ¨¤Ê¤É¤òË¡Î§¤Ç¸·¤·¤¯µ¬Äê¡£
¡¦ÉÔÀµËÉ»ß¤ä°ÍÂ¸¾ÉÂÐºö¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ë¡£
¸ø±Ä¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¤âÌäÂê¤Ï¤¢¤ê
¤Ç¤Ï¸ø±Ä¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤¬ÌäÂê¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¹çË¡¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤È¤·¤Æ¥«¥¸¥Î¤ÎÁÏÀß¤ò¹ñ¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥¸¥Î¿ä¿Ê¤ÎË¡Åªº¬µò¤Ï¡¢ÆÃÄêÊ£¹ç´Ñ¸÷»ÜÀß¶è°è¤ÎÀ°È÷¤Î¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡ÊIR¿ä¿ÊË¡¡Ë¤ÈÆÃÄêÊ£¹ç´Ñ¸÷»ÜÀß¶è°èÀ°È÷Ë¡¡ÊIRÀ°È÷Ë¡¡Ë¤À¡£
IR¿ä¿ÊË¡¤Ï2016Ç¯12·î¤ËÀ®Î©¡£´Ñ¸÷¿¶¶½¡¦ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¡¦ºâÀ¯²þÁ±¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥«¥¸¥Î¤ò´Þ¤àÅý¹ç·¿¥ê¥¾¡¼¥È¡ÊIR¡Ë¤òÆ³Æþ¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÄê¤á¤¿´ðËÜË¡¤À¡£
¥«¥¸¥Î¤ò´Þ¤à¡ÖÅý¹ç·¿¥ê¥¾¡¼¥È¡ÊIR¡Ë¡×¤ò¹ñ²ÈÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¿ä¿Ê¤·¤Ä¤Ä¡¢ÅÒÇîºá¤ÎÆÃÎã¤È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¶ñÂÎÅª¤ÊË¡À°È÷¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¡¢IRÀ°È÷Ë¡¤¬2018Ç¯7·î¤ËÀ®Î©¤·¤¿¡£
ÆÃÄê¶è°è¡¦ÆÃÄê¶È¼Ô¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¥«¥¸¥Î¤ò¹çË¡²½¤·¡¢ÌÈµöÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¡Ê¹ñ¤¬µö²Ä¡Ë¡¢Æþ¾ì²ó¿ôÀ©¸Â¡Ê½µ3²ó¡¦·î10²ó¤Þ¤Ç¡Ë¡¢Æþ¾ìÎÁ¡ÊÆüËÜ¿Í6000±ß¡Ë¤Ê¤É¤Î°ÍÂ¸¾ÉÂÐºö¤òÄê¤á¤¿¡£
Åý¹ç·¿¥ê¥¾¡¼¥È¡ÊIR¡Ë¤ÎÃæ¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡¢ÆÃÎãÅª¤ËÅÒÇî¤òÇ§¤á¤ë¤â¤Î¤À¡£¥«¥¸¥Î¤Ï¡¢¹ñºÝ²ñµÄ¾ì¡¦Å¸¼¨»ÜÀß¡¦¾¦¶È»ÜÀß¡¦Ê¸²½»ÜÀß¤Ê¤É¤ò´Þ¤àÊ£¹ç»ÜÀß¤Î°ìÉô¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¡¢°ÍÂ¸¾ÉÂÐºö¤È¥«¥¸¥Î´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ë¿³ºº¤È´ÉÍý¤òÄÌ¤¸¤Æ°ãË¡À¤òÁËµÑ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢È¿È¯¤âÂç¤¤¤¡£Ä¹ºê¸©¡Êº´À¤ÊÝ»Ô¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡Ë¡¢ÏÂ²Î»³¸©¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢²£ÉÍ»Ô¡¢²Æì¸©¤Ê¤É¤Ç¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢½»Ì±¤ÎÈ¿È¯¡¢¿ä¿Ê¤¹¤ë¼óÄ¹¤Î¸òÂå¡¢µÄ²ñ¤ÎÈ¿ÂÐ¤Ê¤É¤Ç·×²è¤¬¿Ê¤Þ¤º¡¢¸½ºß¡¢Àµ¼°¤Ë¥«¥¸¥Î¡ÊIR¡Ë¤ÎÀßÃÖ¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂçºå¤ÎÌ´½§¤Î¹½ÁÛ¤Î¤ß¤À¡ÊÄ¹ºê¸©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹ñ¤¬ÉÔÇ§Äê¡Ë¡£¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ò´Ñ¸÷»ñ¸»¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿È¯¤ÏÂç¤¤¤¡£
¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ï¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«
°ìÈÌ¿Í¤Ë°ìÈÖ¿È¶á¤Ê¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¤À¤í¤¦¡£ÅöÁ³¡¢Ì±´Ö¤Î·Ð±Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶Ø»ß¤È¤Ê¤ëÅÒÇî¡Ê¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¡Ë¤Ë±Ç¤ë¤¬¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ÏÍ·µº¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¹çË¡¤Ê¤Î¤À¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤È¤·¤Æ¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ò¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¸½¾õµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ï¡¢Ë¡Î§¾å¤Ï·Ù»¡¡Ê¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¡Ë¤¬½ê´É¤¹¤ë¡ÖÉ÷Â¯±Ä¶ÈË¡¡×¤Ë´ð¤Å¤¯¡ÖÍ·µ»¾ì±Ä¶È¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¸½¶â¤òÄ¾ÀÜÅÒ¤±¤ëÅÒÇî¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶Ì¤ò»È¤Ã¤ÆÍ·¤Ö¸ä³Ú¹Ô°Ù¤È¤¤¤¦·Á¼°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë¡Åª¤Ë¤Ï¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ÇÆÀ¤¿½Ð¶Ì¡Ê¶Ì¡Ë¤ÏÅ¹Æâ¤Ç¸½¶â¤È¸ò´¹¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÊÉÊ¤È¸ò´¹¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ ´¹¶â¤ÏÊÌ¤ÎÅ¹¡Ê·ÊÉÊ¸ò´¹½ê¡Ë¤Ç¹Ô¤¦»°Å¹Êý¼°¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£»°Å¹Êý¼°¤È¤Ï¡¢¡¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤Ï½Ð¶Ì¤ò·ÊÉÊ¤Ë¸ò´¹¡¢¢·ÊÉÊ¸ò´¹½ê¡Ê¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¤¬ÊÌË¡¿Í¡Ë¤¬·ÊÉÊ¤ò¸½¶â¤È¸ò´¹¡¢£Ìä²°¶È¼Ô¡Ê·ÊÉÊ¤òÇã¤¤¼è¤ë¶È¼Ô¡Ë¤¬·ÊÉÊ¤ò¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤ËºÆÈÎÇä¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤À¡£
¤³¤ÎÊý¼°¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³Å¹¤ÏÄ¾ÀÜ¡Ö´¹¶â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡¢´¹¶â¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÂè»°¼Ô¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢Ë¡Î§Åª¤Ë¤Ï¡ÖÅÒÇî¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÀ³Ê¤ò¼å¤á¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö½Ð¶Ìµ¬À©¡×¤Ê¤É¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½Ð¶Ìµ¬À©¤È¤Ï¡¢°ìÅÙ¤ËÂçÎÌ¤Î·ÊÉÊ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎË¡Åª¡¦µ»½ÑÅªÀ©¸Â¤Î¤³¤È¤À¡£°ÍÂ¸¾ÉÂÐºö¤ä¼Í¹¬¿´¡Ê¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÅª¶½Ê³¡Ë¤òÍÞ¤¨¤ëÌÜÅª¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ò²ñÅª¡¦·ÐºÑÅª¤ËÂç¤¤Ê»º¶È¡Ê¿ôÃû±ßµ¬ÌÏ¡Ë¤È¤·¤ÆÍÆÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬¤¢¤ë¡£
¹çË¡¤«°ãË¡¤«¤ÎÀþ°ú¤¤ÏÆñ¤·¤¤
²¿¤¬°ãË¡¤ÊÅÒÇî¡Ê¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¡Ë¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤«¤ÎÀþ°ú¤¤âÆñ¤·¤¤¡£¾¯³Û¡Ê100±ß¡Á¿ôÉ´±ßÄøÅÙ¡Ë¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö°ì»þ¤Î¸ä³Ú¤Ë¶¡¤¹¤ëÊª¡×¤È¤·¤Æ¼Ò²ñÄÌÇ°¾åµöÍÆÈÏ°Ï¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤·¡¢²ÈÄí¤äÍ§¿Í´Ö¤Î»äÅª¶õ´Ö¤Ç¤ÎÍ·¤Ó¤È¤·¤Æ¤Î¹Ô°Ù¤Ï·ÚÈù¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¶âÁ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÊªÉÊ¡Ê¥¸¥å¡¼¥¹Åù¡Ë¤òÅÒ¤±¤¿¾ì¹ç¤âÅÒÇî¤Î¡ÖºâÊª¡×¤Ë³ºÅö¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÌÀ³Î¤Ë°ãË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÚÈù¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¸«Æ¨¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤À¤±¤È¹Í¤¨¤¿Êý¤¬¤è¤¤¡£
2020Ç¯5·î¤ËÅìµþ¹âÅù¸¡»¡Ä£¸¡»öÄ¹¤ÎÅÒ¤±¥Þ¡¼¥¸¥ã¥ó¤¬½µ´©»ï¤ÎÊóÆ»¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¹â°Ì¤ÎË¡Ì³´±Î½¤¬ÅÒÇî¹Ô°Ù¤Ç¼Ò²ñÅª¡¦À¯¼£ÅªÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤¿¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤Î¥±¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿··¿¥³¥í¥Ê¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À²¼¤Ë¡¢¿·Ê¹µ¼Ô¤é¤ÈÅÒ¤±¥Þ¡¼¥¸¥ã¥ó¤ò¤·¡¢ÅÒ¤±¶â¤Ï1ÈÕ¤¢¤¿¤ê¿ôÀé±ß¡Á2Ëü±ßÁ°¸å¡ÊÅÀ5¡ÁÅÀ20ÄøÅÙ¡Ë¤Ç·î¤Ë¿ô²ó¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¡£ËÜ¿Í¤¬»ö¼Â¤òÇ§¤á¤Æ¼¿¦´ê¤òÄó½Ð¡¢À¯ÉÜ¤Ï¡Ö·±¹ð½èÊ¬¡×¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼¿¦¤òÇ§¤á¤¿¡£ËÜ·ï¤ÏÅìµþÃÏ¸¡¤¬ÁÜºº¤·¡¢2020Ç¯7·î¤Ë¡ÖÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¡Êµ¯ÁÊÍ±Í½¡Ë¡×È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¡ÊÅÒÇî¡Ë¤Ï¶Ø»ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤éÎã³°¤ä¡¢Àþ°ú¤¤ÎÛ£Ëæ¤µ¤¬»Ä¤ë¡£Á°½Ò¤Î·Ù»¡Ä£¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¿Í¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ò¹çË¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢·Ù»¡Åö¶É¤Ï¤³¤ì¤é¤òÌÀ³Î¤Ë°ãË¡¤È¤·¤Æ¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¬À©¤ä»ØÆ³¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ê¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¡£
¡ÊºÙÀî ¹¬°ì ¡§ ÆüËÜ½÷»ÒÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë