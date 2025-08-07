みちょぱ＆大倉士門、LINEは「1日何百通もする」フレッシュな関係保つ秘訣語る 夫婦でイベント登壇
【モデルプレス＝2025/08/07】モデルの“みちょぱ”ことの池田美優とタレントの大倉士門夫妻が7日、都内で行われた「＃洗ってはじメル_ミライプロジェクト」発足式に出席。夫婦円満の秘訣を語った。
【写真】みちょぱ＆大倉士門「感動」と話題呼んだハワイ挙式
家事はそれぞれ気づいたときにやっているが「洗濯だけは一緒にやる」というルールがいつの間にかできたという2人。互いのことで洗い流して忘れてほしい、今だから笑える失敗談を聞かれると、池田は「結婚するときに婚姻届を書くじゃないですか。しっくん（大倉）は字がきれいなんですけど、それに対して私は文字を書くのが苦手なので、並べると差が…」と苦笑。「最近はケータイで入力するから（字を）書くことがあまりなくて。でも練習はもっとしておけばよかったなって。調べたらあれを書く練習をする人が多いって聞いて、それをしていなかったから、きれいな字と横に並ぶと差がすごくて、それも思い出なんですけど、婚姻届という記念すべき、たぶん最初で最後だと思うので…」とコメントすると、大倉は「たぶんじゃない！そうであってほしい」とツッコミ、池田は「なので、もうちょっときれいに書きたかったなというのはあります」と吐露した。
続けて、夫婦関係を新品級にフレッシュに保つために心がけていることを聞かれた大倉は「外でいろんなことを学んできたことを、家に帰ったらいち早く、地球上の誰よりも1番に（池田に）」報告したいなと思いますし、僕が言われてうれしいのが、よそで『うちの旦那は物知りなんだよ』と聞くのがうれしいので、新しい情報はすぐに報告しちゃいますね」と回答。池田も「確かに会話は普段めちゃめちゃするし、LINEも1日何百通もするので、そういうコミュニケーションは新品級だよね」と賛同していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆みちょぱ＆大倉士門、夫婦円満の秘訣は？
