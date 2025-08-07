¡ÚÂ®Êó¡Û¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÁê¸ß´ØÀÇ¤¬¸á¸å1»þ1Ê¬¤ËÈ¯Æ°¡¡ÆüÊÆ¤ÇÀÇÉéÃ´·Ú¸º¤ÎÆÃÎãÁ¼ÃÖ¤ÎÇ§¼±¤Ë¿©¤¤°ã¤¤
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Î¿·¤¿¤ÊÀÇÎ¨¤¬ÆüËÜ»þ´Ö¤Î¸á¸å1»þ1Ê¬¤ËÈ¯Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ø¤ÎÀÇÎ¨¤Ï10%¤«¤é15%¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£EU¤ä´Ú¹ñ¤â10%¤«¤é15%¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤Ç´ØÀÇÎ¨¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÎÁê¸ß´ØÀÇ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÆÃÎãÁ¼ÃÖ¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÆüÊÆ¤Î¸«²ò¤¬¿©¤¤°ã¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÂ¦¤ÏEU¡á¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¢§15%Ì¤Ëþ¤ÎÉÊÌÜ¤Ï°ìÎ§15%¤Ë¡¢¢§15%°Ê¾å¤ÎÉÊÌÜ¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤ë¡ÈÆÃÎãÁ¼ÃÖ¡É¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤È¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤ÎÊ¸½ñ¤Ç¤Ï¡¢EU¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÆÃÎãÁ¼ÃÖ¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏµºÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÅö¶É¼Ô¤Ï6Æü¡¢¡Ö´ûÂ¸¤Î´ØÀÇÎ¨¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉÊÌÜ¤Ë15%¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡Ö¹ç°Õ¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤òÄ¾¤Á¤Ë¼è¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬½ðÌ¾¤·¤¿ÂçÅýÎÎÎá¤äCBP¡áÀÇ´Ø¡¦¹ñ¶¼èÄù¶É¤¬Í¢Æþ»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤Ë½Ð¤·¤¿ÄÌÃÎ¤Ï½¤Àµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆÃÎãÁ¼ÃÖ¤ÏÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¤¿¤Á¤Ç´ØÀÇ¤ÎÄ§¼ý¤¬»Ï¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£