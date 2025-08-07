¡Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£ー¥ó ¸ÉÆÈ¤Î¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿¸ø³«¡¡¡ÖÌÀÆü¤Ê¤Ë½Áö¡×¤ÎÇ®¾§¥·ー¥ó¤¬
¡¡11·î14Æü¤ËÆüËÜ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£ー¥ó ¸ÉÆÈ¤Î¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¡Ù¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ø¥¢¥×¥ì¥ó¥Æ¥£¥¹¡Ù¡Øµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ò¥È¥éー¡Ù¤Ê¤É¡¡Áªµó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ´Ñ¤¿¤¤À¯¼£¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è3Áª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¢¥Ö¥ëー¥¹¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£ー¥ó¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿ÅÁµ±Ç²è¡£1973Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥åー°ÊÍè¡¢º£¤â¤Ê¤ª³èÌö¤·Â³¤±¤ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£ー¥ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÀ¸¤¤ë´î¤Ó¤ä¶ìÇº¡¢³ëÆ£¡¢ÄË¤ß¤äÅÜ¤ê¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤¬Êú¤¨¤ëÌ·½â¤äÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤ò²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£1984Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBorn In The U.S.A.¡Ù¤Ï84½µÏ¢Â³¤Ç¥Ù¥¹¥È10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Á´À¤³¦¤Ç3000ËüËç°Ê¾å¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¦¥©ー¥ì¥ó¡¦¥¼¥¤¥ó¥º¤Î¾®Àâ¤ò´ð¤Ë¤·¤¿ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤âÍê¤é¤º¡¢¤ï¤º¤«4¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÏ¿²»µ¡¤Ç¿á¤¹þ¤ó¤À6ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Í¥Ö¥é¥¹¥«¡Ù¤òÀ½ºî¤¹¤ë¼ã¤¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£ー¥ó¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£Âè82²ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤Ç¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤È²Î¶Ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø¥¯¥ì¥¤¥¸ー¡¦¥Ïー¥È¡Ù¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥¯ー¥Ñー¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¸¶ºî¼Ô¤Î¥¼¥¤¥ó¥º¤È¤È¤â¤ËµÓËÜ¤â¼¹É®¤·¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£ー¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø°ìÎ®¥·¥§¥Õ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤Î¥¸¥§¥ì¥ßー¡¦¥¢¥ì¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡£¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥é¥ó¥À¥¦Ìò¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥×¥ì¥ó¥Æ¥£¥¹ ¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×¤ÎÁÏ¤êÊý¡Ù¤Î¥¸¥§¥ì¥ßー¡¦¥¹¥È¥í¥ó¥°¤¬Ì³¤á¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¬ー¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É¤Î¥Õ¥§¥¤¡¦¥í¥Þー¥ÎÌò¤Ç¡Øµ¢¤é¤Ê¤¤ÆüÍËÆü¡Ù¤Î¥ª¥Ç¥Ã¥µ¡¦¥ä¥ó¥°¡¢Éã¿ÆÌò¤Ç¡Ø¥¢¥É¥ì¥»¥ó¥¹¡Ù¤Î¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥°¥ì¥¢¥à¤¬½Ð±é¡£¤½¤·¤Æ¡Ø¥ê¥Á¥ãー¥É¡¦¥¸¥å¥¨¥ë¡Ù¤Î¥Ýー¥ë¡¦¥¦¥©¥ë¥¿ー¡¦¥Ï¥¦¥¶ー¤¬¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Ð¥È¥é¥ó¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ì¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤¬±é¤¸¤ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£ー¥ó¤¬±¦¼ê¤òµó¤²¤Æ¡¢¡Ö²¶¤¿¤Á¤ß¤¿¤¤¤Êº¬Ìµ¤·Áð¤Ï¡¢Áö¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡×¤È¡ÖÌÀÆü¤Ê¤Ë½Áö¡×¤òÇ®¾§¤¹¤ë¥«¥Ã¥È¡¢²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£ー¥ó¤¬¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥é¥ó¥À¥¦¡Ê¥¸¥§¥ì¥ßー¡¦¥¹¥È¥í¥ó¥°¡Ë¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë