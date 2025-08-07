緑のバナナが体にいい!? 話題の「レジスタントスターチ」とは?【専門家解説】

健康やダイエットに関心がある方なら、一度は耳にしたことがあるかもしれないレジスタントスターチ。特に、私たちが普段からよく食べているバナナの「ある食べ方」によって、その摂取量をぐっと増やせることをご存じでしょうか? 身近な食材で手軽に始められる腸活のヒントを、管理栄養士の藤井さんにお聞きしました。

監修管理栄養士：

藤井佑里子（管理栄養士）

大手食品メーカーでレシピ開発や料理講師を経験。現在は糖尿病性腎症の栄養相談、高齢者の栄養相談、記事監修、商品開発コンサル、自治体での講師活動等を幅広く行う。

編集部

そもそも「レジスタントスターチ」とはどんなものでしょうか？

藤井さん

「レジスタントスターチ」は、人間の消化酵素の作用を受けにくい糖質で「難消化性でんぷん」とも言い、食物繊維と同じ機能を持つ炭水化物です。レジスタントスターチの具体的な機能として、小腸で消化されずに大腸に到達して、腸内の善玉菌のエサになります。代表的な食材として、緑色のバナナのほかに穀物、豆類などがあります。

編集部

黄色よりも緑色のバナナに「レジスタントスターチ」が含まれているのですね。

藤井さん

はい。バナナの中でも「グリーンバナナ」と呼ばれる、完全には熟していない緑がかったバナナにレジスタントスターチが豊富に含まれています。皮が黄色く熟したバナナにも含まれていますが、少し未熟なバナナを選ぶことでより多くの「レジスタントスターチ」を摂取することができます。

編集部

レジスタントスターチを効率よく摂るのにおすすめなバナナの食べ方は何ですか？

藤井さん

焼きバナナやバナナケーキのように加熱をすると、レジスタントスターチが減少してしまいます。ですので、そのまま食べる、スムージーのように生の状態で食べるのがおすすめです。

