中山秀征、誕生日会で「ほぼ皆んな50代」豪華メンバー集合ショット 元木大介氏、高橋尚成氏らも登場「イケオジだらけ」「皆さん良き笑顔」
タレントの見栄晴（58）とフリーアナウンサーの上重聡（45）がそれぞれ7日までに、自身のインスタグラムを更新。7月31日に誕生日を迎えたタレントの中山秀征（58）の誕生日会が開かれたことを報告し、“豪華メンバー”の集合写真をアップした。
【写真】「イケオジだらけ」元木大介氏、高橋尚成氏らも登場した中山秀征の誕生日会ショット
見栄晴の投稿では「ヒデ（中山秀征君）の誕生日を皆んなでお祝い！俺の体調をいつも気にしてくれる、優しい気心知れた皆んなです 丁度この日、数ヶ月に一度のCT検査の結果、再発転移が無かった事が分かり、皆んなも喜んでくれて、楽しい そしてホッとした日になりました！」「ほぼ皆んな50代！年の順でいくと…俺が上から2番目かな!?」などと自身の体調とともに誕生日会を報告。
上重アナの投稿では「先日、中山秀征さんの誕生日会！豪華メンバー！ヒデさんお誕生日おめでとうございます」とつづり、「#中山秀征 #薬丸裕英 #見栄晴 #元木大介 #高橋尚成 #ウド鈴木 #三浦皇成」とメンバーをハッシュタグで紹介した。
この投稿にファンからは「皆さん良き笑顔」「イケオジだらけ」「お誕生日おめでとうヒデちゃん」などの声が寄せられている。
【写真】「イケオジだらけ」元木大介氏、高橋尚成氏らも登場した中山秀征の誕生日会ショット
見栄晴の投稿では「ヒデ（中山秀征君）の誕生日を皆んなでお祝い！俺の体調をいつも気にしてくれる、優しい気心知れた皆んなです 丁度この日、数ヶ月に一度のCT検査の結果、再発転移が無かった事が分かり、皆んなも喜んでくれて、楽しい そしてホッとした日になりました！」「ほぼ皆んな50代！年の順でいくと…俺が上から2番目かな!?」などと自身の体調とともに誕生日会を報告。
上重アナの投稿では「先日、中山秀征さんの誕生日会！豪華メンバー！ヒデさんお誕生日おめでとうございます」とつづり、「#中山秀征 #薬丸裕英 #見栄晴 #元木大介 #高橋尚成 #ウド鈴木 #三浦皇成」とメンバーをハッシュタグで紹介した。
この投稿にファンからは「皆さん良き笑顔」「イケオジだらけ」「お誕生日おめでとうヒデちゃん」などの声が寄せられている。