■ 映画『火喰鳥を、喰う』のストーリーを示唆する迫力ショット

【写真＆動画】宮舘涼太と水上恒司が掴み合う『火喰鳥を、喰う』ショット

10月3日公開の映画『火喰鳥を、喰う』公式Instagramで、Snow Man宮舘涼太と水上恒司が掴み合う写真が公開された。

『火喰鳥を、喰う』は、水上が主演、ヒロインが山下美月を務める、原浩による第40回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞受賞作を実写映画化したもの。

信州で暮らす久喜雄司（水上）と夕里子（山下）の元に戦死した先祖の久喜貞市の日記が届く。最後のページに綴られていたのは「ヒクイドリ、クイタイ」の文字。その日以来、幸せな夫婦の周辺で不可解な出来事が起こり始める。超常現象専門家・北斗総一郎（宮舘）を加え真相を探るが、その先に現れたのは驚愕の世界だった…。

公開された写真では、雄司が北斗の襟元をただならぬ表情で掴んでおり、手の甲には血のような赤い色も。北斗も目を鬼気迫る形相で雄司の腕を掴んでいる。

「雄司を一目見るなり、『夕里子とそぐわない』と挑発する北斗。北斗が言うには、玄田（カメラマン。演：カトウシンスケ）の『■■■■■■（ポストでは黒塗り）』という言葉がトリガーとなって、自分たちが今いる現実とは別の■■■■■■（ポストでは黒塗り）が生み出されてしまったという」という、内容を示唆する謎のメッセージも。

「こんな舘様観たことない」「感情剥き出しの表情にキュン」「おふたりとも表情が男らしい」「スクリーンで観るのが楽しみ」などといった声が続々と到着している。

Snow Man

