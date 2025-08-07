■高橋も朝田家の表札前で「健ちゃん結婚しました！！」と報告

【写真】高橋文哉と原菜乃華に北村匠海・今田美桜・河合優実が寄り添った『あんぱん』家族ショットなど

NHK連続テレビ小説『あんぱん』公式Instagramが、晴れて結ばれた辛島健太郎（演：高橋文哉）と朝田メイコ（演：原菜乃華）を共演者である北村匠海や今田美桜、河合優実が笑顔で囲んだショットを公開。高橋も個人Instagramで“結婚”を報告した。

辛島は柳井嵩（演：北村匠海）の同級生。朝田は柳井のぶ（演：今田美桜）の実家・朝田家の三女。健太郎とメイコは第19週「勇気の花」（8月4日～）で再会。長年の想いを実らせ結婚した。

公開されたのはスーツ姿の健太郎とチェックのシャツ姿のメイコ、そして嵩、のぶ、朝田家の次女・蘭子（演：河合優実）の全員が手でハートマークを作った集合ショット。ニッコニコの健太郎、ほほ笑むメイコ、ふたりで手をくっつけてハートマークを作るのぶと蘭子に対して、真顔でハートマークを作る嵩も印象的。

「嵩の顔！笑」というツッコミや、「健太郎いい笑顔」「みんな幸せそう」「結婚おめでとう」といった祝福が殺到している。

さらには嵩が描いた、結婚祝いのイラストも。「釜じい、くらばあ、豪ちゃんにヤムおんちゃん、お父ちゃんも…朝田家のみんながそろった愛があふれるプレゼントですね」と添えられた、やわらかなタッチ＆温かい色味が映えた一枚になっている。

また高橋も、“朝田”と書かれた表札の前でピースするスーツ姿の写真をポスト。「健ちゃん結婚しました！！メイコちゃんに、想いを伝えるシーンは演じている僕自身も緊張しました。これからも是非、見守ってください」と、心の内を明かしている。