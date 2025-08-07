STARTO ENTERTAINMENTは7日、公式サイトなどで3月31日に解散したKAT−TUNのライブを行うと発表した。

ライブのタイトルは「Break the KAT−TUN」で、11月8日に千葉・ZOZOマリンスタジアムで開催される。中丸雄一と上田竜也、退所した亀梨和也の3人が出演する。

KAT−TUNは、2月の解散発表時、ファンと対面する最後の場を設ける予定とし、「皆さまとお会いできる機会を作るべく話し合っております」と発表していた。

3月末の解散以降も詳細が発表されておらず、待ちわびるファンも多かった。この発表にファンからは「最後にちゃんとライブしてくれるのうれしい」「うれしいけどこれで終わりって思いたくない」「ネーミングセンス良すぎて泣ける」など大きな反響が寄せられた。

KAT−TUNは01年に亀梨和也、中丸雄一、上田竜也、赤西仁、田中聖、田口淳之介の6人で結成。それぞれの名字のイニシャルをつなげて命名された。06年3月リリースのデビューシングル「Real Face」がミリオンセラーを記録。やんちゃなグループカラーも光り、人気を博した。

瞬く間にスターダムに立った一方で、10年7月に赤西が方向性の違いで脱退。13年9月に田中が度重なるルール違反により契約解除、田口も16年3月末で脱退した。現在の3人組となった16年5月には一度、充電期間に突入し、18年1月の復活まで個々でソロ活動に専念した。

グループ活動再開後の21年にはNHK紅白歌合戦に初出場。昨年は中丸が週刊誌報道を受けて活動を自粛したが、3人は結成から25年にわたってグループ存続に努めてきた。