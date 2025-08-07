東京都は2002年に宿泊税を導入してから20年以上が経過し、近年、高額な宿泊施設が増加するなど状況が変化していることから宿泊税の課税のあり方や使途について見直しの検討を進めています。

2023年度の都税制調査会では宿泊税の負担水準を引き上げるのが適当だとする報告書をまとめています。

7日、東京都庁で、税制や観光の専門家など有識者による意見交換が行われ、出席した経済同友会は、観光産業が持続的な発展を遂げるためには、各自治体が自ら必要な財源を獲得する必要があるとして、宿泊税の拡大と活用を提言しました。

一方、都の条例では宿泊税の徴収目的について「国際都市東京の魅力を高めるとともに、観光の振興を図る施策に要する費用に充てる」と記されているものの、現在、詳細については公表されていません。

このことから、複数の有識者は「使途の情報開示、効果測定が非常に重要」「使途を公平に議論し判断できる使途の決め方を設定する必要性」や宿泊税の使い道について「透明性を確保することが重要」と意見を述べました。

都は、今後も有識者との意見交換を重ね、納税者や事業者負担に配慮しながら検討していくとして、年内をメドに見直しの素案を示すということです。

都では、現在、都内のホテルや旅館の利用客を対象に1人1泊1万円以上1万5000円未満で100円、1万5000円以上で200円の宿泊税を課し、今年度の宿泊税による税収は約69億円となる見込みです。