¡Ö¼«Ê¬¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×Ä¹ºê¤Î¸¶Çú¤Ç´é¤ËÂç¤ä¤±¤É¡ÄÉã¤«¤éÂ©»Ò¤Ø¼õ¤±·Ñ¤°Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤
Àï¸å80Ç¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤Ç¤¹¡£80Ç¯Á°¤ÎÄ¹ºê¤Î¸¶Çú¤Ç´é¤ËÂç¤ä¤±¤É¤òÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÈïÇúÂÎ¸³¤ò¸ì¤êÂ³¤±¤¿µÈÅÄ¾¡Æó¤µ¤ó¡£¡ÖÆóÅÙ¤È¼«Ê¬¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡£¾¡Æó¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤Ï¡¢Â©»Ò¤Î¾°»Ê¤µ¤ó¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ¾°»Ê¤µ¤ó¡Ê63¡Ë
¡Ö¡ÊÉã¤Ï¡Ë¤â¤¦¾Ç¤²¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÎÉ¤¯À¸¤¤Æ¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡×
Éã¤Ï¸¶Çú¤ÇÂç¤ä¤±¤É¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÈÅÄ¾¡Æó¤µ¤ó¡ÊÈïÇúÅö»þ13ºÐ¡Ë¡£
ÈïÇú¼Ô¡¡¸Î¡¦µÈÅÄ¾¡Æó¤µ¤ó
¡Ö¡Ê»ä¤â¡Ë³§¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë²Ä°¦¤¤²Ä°¦¤¤¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¥à¥¿¥¯¤ÏÂ´¶È¤·¤Æ¡¢¥¥ó¥¥¥Ã¥º¡£13ºÐ¤Î¾¯Ç¯7¿Í¤¬°ìÈ¯¤Î¸¶Çú¤Ç40¿ô¥á¡¼¥È¥ëÈô¤Ð¤µ¤ì¡¢Â¨»à¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Î²Ä°¦¤¤ÌÌ±Æ¤Ï¤É¤³¤Ø¤ä¤é¡¢ËÜÅö¤Ë²½¤±Êª¤Ç¤¹¤Í¡×
¾¡Æó¤µ¤ó¤Ï¡¢30ºÐ¤Ç·ëº§¡¢2¿Í¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¬Âç¹¥¤¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆóÅÙ¤È¼«Ê¬¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡£ÈïÇú¤«¤é40Ç¯¸å¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÊ¿ÏÂ¤ÎÂº¤µ¤òÁÊ¤¨¤ë¸ì¤êÉô³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¾¡Æó¤µ¤ó¤Ï¡¢2010Ç¯¡¢78ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾°»Ê¤µ¤ó¤ÏÉã¤¬ÈïÇúÅö»þ¡¢ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸©Î©Ä¹ºê¹©¶È³Ø¹»¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤ËÎ©¤Ä¡¢Ä¹ºêÆî»³¹â¹»¤Ç±Ñ¸ì¤Î¶µ»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÈÅÄ¾°»Ê¤µ¤ó
¡Ö¡ÊÉã¤Ï¡Ë¼ã¤¤º¢¤Ï¥¥à¥¿¥¯¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢³°¹ñ¿Í¤Î»þ¤Ë¤Ï¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£ºÇ¸å¤Î¤·¤á¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤ì¤Ç¤¹¡£¡ØÊ¿ÏÂ¤Î¸¶ÅÀ¡Ù¤Ï¡¢¤¢¤ì¤Ç½ª¤ï¤ë¡×
ÈïÇú¼Ô¡¡¸Î¡¦µÈÅÄ¾¡Æó¤µ¤ó
¡Ö¡ÊÊ¿ÏÂ¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡Ë¿Í´Ö¤ÎÄË¤ß¤¬¤ï¤«¤ë¿´¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡×
ÈïÇú80Ç¯¤Îº£Ç¯¡¢µÈÅÄ²È¤¬ÃÉ²È¤òÌ³¤á¤ë»û¤Ç¡¢¾¡Æó¤µ¤ó¤Î»æ¼Çµï¤òÈäÏª¤¹¤ëÏ¯ÆÉ²ñ¤¬½é¤á¤Æ³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»æ¼Çµï
¡ÖËÍ¤Î´é¤ò¤ß¤¿»Ò¤É¤â¤ÏµÞ¤Ëµã¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¼«Ê¬¤Î´é¤¬»Ò¤É¤â¤¬µã¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÉÝ¤¤´é¤Ê¤ó¤À¤È¡¢¤Þ¤¿¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
µÈÅÄ¾°»Ê¤µ¤ó
¡Ö¡ÊÉã¤Ï¡Ë»à¤ó¤Ç¤â¡¢Ê¿ÏÂ¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤ë¡£¶èÀÚ¤ê¤ÎÇ¯¤À¤«¤é¤È¤«¡¢8·î9Æü¤¬Íè¤¿¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Æü¡¹¤ËÊ¿ÏÂ¤òÁÊ¤¨¤ë¤Î¤¬Âç»ö¡×