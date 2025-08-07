デザイナーのステラ・マッカートニーが、ザ・ビートルズの『ブラックバード』をカバーしたビヨンセの衣装をモチーフにした限定Tシャツを発売する。白地のTシャツには、胸元に2羽のブラックバードがあしらわれており、6月にロンドンで開催されたビヨンセの「カウボーイ・カーター」ツアー公演のためにステラがデザインした衣装からインスピレーションを得ている。



【写真】ステラ・マッカートニーがビヨンセにデザインした「ブラックバード」衣装

公演最終日後、ビヨンセはインスタグラムで『ブラックバード』を手がけたステラの父ポール・マッカートニー、そして衣装をデザインしたステラ本人に感謝の言葉を投稿。「ポール・マッカートニー、史上最高の曲のひとつを書いてくれてありがとう。歌うたびに光栄に思います。そして、あなたの美しい娘さんのデザインを着ることができて、すべてが満たされたような気持ちです。ロンドン、私と家族にとって忘れられない思い出をありがとう」と綴っている。



この限定Tシャツは550ポンド（約10万7000円）で販売され、ステラ・マッカートニーの公式ウェブサイトでの売上の30％は、ビヨンセの故郷テキサス州を襲った洪水の被災者支援のため、カー郡洪水救済基金に寄付される。



またビヨンセのカントリーアルバム『カウボーイ・カーター』に収録されている『ブラックバード』のカバーについて、ポールは自身のフェイスブックで「彼女は素晴らしいバージョンを披露してくれた。僕がこの曲を書くきっかけとなった公民権運動のメッセージを、より強く印象づけてくれると思う」と称賛している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）