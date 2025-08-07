お笑い芸人のキンタロー。さんが、自身のXを更新。ぷっくりと腫れた腕の写真を投稿し、「誰か虫博士助けて」と呼びかけました。

キンタロー。さんは、「やばい！」と書き出し、「今道で『痛！』って痛みを感じた腕をみると ものすごい小さい虫 羽付きに襲われてました」とハチの絵文字を添えて状況を説明。



「とりあえずハリウッド映画とかでみたことある、患部を吸って、毒らしきものを吐き出した（つもり）んですが なにやら腫れてきました」と応急処置をしたものの、不安な様子。

続けて「病院いったほうが良い案件なのか 自然治癒で大丈夫なのか あの虫なんなのか 誰か虫博士助けて」と綴りました。

これにフォロワーからは「腫れているので、冷やして安静にしてください」「放置で平気」「すぐに皮膚科へ」「口で吸っちゃダメですよ」など、さまざまな反応が寄せられました。

キンタロー。さんは、その後、コメント欄に追記する形で経過を報告。

「皆様アドバイスありがとうございます」とお礼を伝え、「まず石鹸でよく洗い現在家にあったムヒをぬり経過観察 腫れが引いてきた気がします」とコメント。



皮膚の赤みはまだ残るものの、ぷっくりしていた腫れがひいた状態の腕の写真を投稿し、「お騒がせしました」と締めくくっています。

【担当：芸能情報ステーション】